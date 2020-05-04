Государство-убийца: ответит ли Пекин за китайский вирус?

Вчерашнее, уже официальное обвинение госсекретарем США Майком Помпео коммунистического руководства Китая в фактической разработке и распространении вируса COVID-19, известного как коронавирус, не стало сенсацией. Ведь ему предшествовало обнародование данных доклада разведок пяти стран, в котором говорится об этом.

Помпео заявил, что вирус появился в лаборатории Ухани, дипломатично указав на то, что эксперимент по его созданию вышел из под контроля китайских ученых и властей. То есть, версия о намеренном распространении пока не рассматривается или не озвучивается...

Он указал, что это уже не первое последствие "неудач в китайской лаборатории", и что то же самое в свое время было с вирусом SARS-CoV-2.

Однако если действия китайских властей в том, что касается создания вируса, могут быть охарактеризованы как ошибка, то последовавшие за ней действия уже явно выглядят как преступление. По словам Помпео, правящая страной Компартия Китая "делала все возможное, чтобы мир не узнал о ситуации с коронавирусом своевременно». С целью "скрыть, спрятать и запутать" она использовала как внутренние цензуру и репрессии, так и коррумпированное ею руководство Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), блокируя привлечение внимания к этой угрозе, которого еще в конце 2019 года добивалось свободное от власти коммунистов китайское государство - Тайвань.

По словам Помпео, коммунисты до сих пор блокируют доступ к образцам вируса из уханьской лаборатории лучшим ученым мира, которые могли бы выяснить, что произошло и как этому противостоять, занимаясь вместо этого дезинформацией и пропагандой.

Говоря о готовности Белого дома представить доказательства этим обвинениям, Помпео опирался на опубликованный накануне доклад разведок пяти стран: США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, в котором собраны соответствующие данные. Отметим в этой связи, что ранее с аналогичными заявлениями выступали представители и других разведок, например, немецкой.

Все это, очевидно, является подготовкой серьезного счета, который будет предъявлен преступному коммунистическому режиму Китая - и за смерти сотен тысяч людей и разрушенное здоровье миллионов непосредственно от этого китайского вируса, и за обрушение мировой и почти всех национальных экономик. А так как по такому счету пекинские убийцы и не захотят, и не смогут заплатить, можно предположить, что следующим шагом страны, занявшие по этому вопросу солидарную позицию, начнут добиваться введения масштабных санкций и максимального ограничения токсичного китайского влияния на мировую экономику.