Обнуленная "вера в Бога"

Итак, Кировской районный суд Омска обнуленной путинской России принял решение, из которого следует, что верующая девушка не имеет права на соблюдение предписаний своей религии в стенах учебного заведения, требующего от нее опростоволоситься (снять платок).

Речь идет о Алине Наврузовой (на фото), студентке Омского Медицинского Колледжа, о деле которой мы недавно писали (https://golosislama.com/news.php?id=38812).

Несмотря на включение в это дело известных мусульманских адвокатов и даже муфтиев, как стало известно сегодня, суд принял решение отказать девушке в защите ее права на соблюдение своей религии.

Полный текст решения пока отсутствует, но напомним, что в ходе судебного разбирательства от Алины и ее представителей требовали подтверждения того, что, во-первых, она действительно является верующей мусульманкой, во-вторых, Ислам предписывает своим достигшим зрелости последовательницам покрываться. Поэтому, такое решение суда, по-видимому, должно означать, что он либо не счел Алину настоящей мусульманкой, либо счел, что Ислам не обязывает взрослых мусульманок покрываться. Но так ли это, можно будет узнать, когда текст решения будет опубликован.

Ну, а если серьезно, как мы изначально и писали, все это дело, возникшее еще в разгар кампании за внесение путинских поправок в конституцию, наглядно показало, чего стоит одна из них - положение о "вере в Бога" как ценности, переданной предками.

Для тех, кто вносил эти изменения либо настоящая вера в Бога, которая даже согласно христианскому вероучению "без дел мертва", не стоит ничего, либо просто они верят в своего бога, а не Того, Кто посылал Писания и Пророков (мир им) как руководства для верующих.