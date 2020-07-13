Пандемия забирает жизни исламских ученых

Пандемия коронавируса продолжает разорять мусульманские общины по всему миру. И одна из самых сильных потерь, которые мусульмане испытывают в результате эпидемии, это даже не экономические убытки, а уход уляма.

Так в Бишкеке в ночь на 11 июля на 46-м году жизни скончался известный религиозный деятель, бывший муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов. За день до этого Жалилов был госпитализирован с предварительным диагнозом «пневмония».

Чубак ажы родился 21 января 1975 года в селе Бай-Мундуз Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. В 1996 году окончил Исламский университет в Кыргызстане. После этого три года преподавал арабский язык в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына.

С 2000 по 2006 годы Чубак Жалилов обучался в Саудовской Аравии, в международном университете «Умм ал-Кура». А с 2010 по 2012 годы возглавлял Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК). Он считался одним из самых влиятельных религиозных деятелей в Кыргызстане, заслужившим уважение от самых разных людей, объяснял религию, опираясь на науку, при этом использовал язык, доступный широким массам. Он был медийным человреком и часто через СМИ отвечал на интересующие население вопросы.

Джаназа-намаз провели в Бишкеке с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Похоронили Жалилова в его родном селе Бай-Мундуз в Джалал-Абадской области возле могилы матери. На похороны приехали тысячи людей со всех уголков Кыргызстана.

А на другом конце мира, в южноафриканском Кейптауне, в первые дни июля от COVID-19 скончался шейх Сирадж Хендрикс. Он происходил из семьи уляма, его дед основал мечеть Аз-Завия и школу при ней еще в 1919 году. Как и Чубак ажы, шейх Сирадж Хендрикс обучался в университете Умм аль-Кура в Медине. Позднее он стал главой Мусульманского юридического совета, по сути это аналог ДУМ, и муфтием в Кейптауне.

Он также неоднократно выступал на различных местных и международных теле- и радиостанциях и представлял доклады и выступления на многочисленных конференциях и публичных мероприятиях. Кроме того, он написал множество статей для ряда журналов, газет и журналов.

Да будет милостив к ним Всевышний Аллах. Амин.