ОАЭ объявили о том, что они ищут самых ярких ученых и исследователей в арабском мире для нового учебного курса, чтобы превратить их в экспертов по космосу.

Успешные кандидаты будут доставлены в Эмираты и пройдут интенсивную трехлетнюю программу обучения, чтобы подготовить их к работе в космическом секторе.

Шейх Мухаммад бин Рашид, вице-президент и правитель Дубая, сказал, что программа «Арабские первопроходцы космоса» ищет молодых исследователей, ученых, изобретателей и людей с творческим талантом.

Правительство предложит стипендии и финансовые стимулы лучшим кандидатам, а также полную трехлетнюю визу на жительство.

Обучение будет как теоретическим, так и практическим.

Слушатели будут участвовать в текущих проектах ОАЭ и получат доступ к возможностям трудоустройства после окончания обучения, в том числе к созданию «продвинутых спутников».

«В ближайшие дни ОАЭ запустят зонд «Надежда»на Марс, первую межпланетную миссию арабского мира», - сказал шейх Мухаммад бин Рашид.

«И сегодня мы запускаем программу, чтобы пригласить арабскую молодежь приобрести опыт в космических технологиях в ОАЭ.

«Мы стремимся подготовить следующее поколение арабских астрономов и космических ученых в рамках нашей более широкой миссии по восстановлению статуса арабской цивилизации в научной сфере».

Программа «Арабские первопроходцы космоса» была представлена ​​в преддверии пробного запуска «Надежда», намеченного на 15 июля.

Миссия ОАЭ на Марсе направлена ​​на «инициирование освоения арабами космоса, создание космической промышленности в регионе и развитие региональных и национальных возможностей в этом секторе», говорится в сообщении правительства Дубая.

Д-р Ахмад аль-Фаласи, председатель космического агентства ОАЭ и государственный министр по высшему образованию и продвинутым навыкам, сказал, что эта программа является вкладом в будущие таланты для арабского мира.

«Программа «Арабские первопроходцы космоса» отвечает растущим амбициям и увлечению молодого арабского поколения передовыми науками и космосом и решает проблему инвестиций в будущую экономику», - сказал он.

Он добавил, что миссия на Марс «посылает молодым арабским умам и талантам во всем регионе вдохновляющее послание о том, что небо не является пределом их мечтаний».

«Создание экспертных знаний в области космической науки и техники позволяет молодежи активно содействовать глобальным усилиям по созданию устойчивого будущего для человечества», - сказал Аль-Фаласи.

От себя добавим, что это именно тот род новостей об ОАЭ, которому мы всегда рады, в отличие от в целом токсичной деятельности Эмиратов на внешнеполитическом фронте.