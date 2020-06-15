ОАЭ планируют в июле запустить первую арабскую миссию на Марс

Объединенные Арабские Эмираты планируют 14 июля запустить первую арабскую миссию для изучения Марса.

Об этом сообщает BBC.

Беспилотный зонд под названием «Амаль», что означает «надежда», должен стартовать с японского острова Танегасима.

Зонд будет оставаться на орбите "Красной планеты" целый марсианский год, то есть 687 земных суток, чтобы собрать необходимые данные. Космический аппарат должен отправлять ученым новую информацию о климате и атмосфере на Марсе.

В частности ,специальные датчики зонда будут измерять уровень пыли, озона, кислорода и водорода на планете. Руководитель программы заявил, что проект должен стать стимулом для молодых арабских ученых начать карьеру в области космоса.

Руководители проекта в ОАЭ, работающие над миссией, напомнили миру, что восемь веков назад арабские изобретатели и интеллектуалы были на переднем крае научных открытий.

Поэтому сегодня правитель Дубая, одного из семи эмиратов, составляющих ОАЭ, надеется, что этот амбициозный проект возродит чувство культурной гордости и поможет региону отказаться от нефтяной зависимости.

Кроме того, в ОАЭ пообещали построить поселение для людей на Марсе к 2117.