Starbucks снова вляпался в исламофобский скандал

Помните историю о том, как сеть кофеен Starbucks попала в центр исламофобского скандала из-за того, что бариста написал на стаканчике кофе вместо имени клиента-мусульманина слово ISIS (ИГИЛ)*? Мы писали об этом на Голосе Ислама.

Ну так вот, история снова повторилась на прошлой неделе в Миннесоте (США). 19-летняя Айша вместе с подругой зашли купить кофе в Starbucks, расположенном в торговом центре Target в Сент-Пол, штат Миннесота.

После того, как Айша назвала свое имя для заказа, она поняла, что сотрудник написал что-то другое на стакане, и скрыл это от ее глаз, сообщает CBS Minnesota.

Молодая мусульманка, которая носит хиджаб, увидела надпись ISIS на своем стакане, когда получила свой кофе.

«Я чувствовала себя униженной. Я была в ярости», - говорит Айша.

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR), крупнейшая мусульманская организация страны, призвал уволить баристу, а также провести дополнительное обучение для других сотрудников, чтобы предотвратить аналогичные инциденты.

В понедельник Target заявила, что компания немедленно извинилась перед Айшей. По словам компании бариста просто неправильно понял ее имя.

«Мы изучили этот вопрос и считаем, что это был не преднамеренный акт, а неудачная ошибка, которую можно было бы избежать с дополнительными разъяснениями», - сказали в компании. «Мы предпринимаем соответствующие действия с членом команды, включая дополнительное обучение, чтобы избежать повторения».

Тем не менее, Айша подтвердила на пресс-конференции, что сотрудник никогда не переспрашивал ее имя, и никто не пытался извиниться.

«Это не простая ошибка. Никто не ставит подпись "ККК" (аббревиатура расистской организации Ку-Клукс-Клан — прим. ГИ) на стакан чьего-нибудь напитка», - сказал Джейлани Хуссейн, исполнительный директор CAIR в Миннесоте.

Напомним, что схожим образом объясняли случай с клиентом по имени Азиз в Филадельфии. Но если имя Азиз действительно неискушенное ухо заработавшегося сотрудника Starbucks может перепутать с «айсис», то все же, чтобы исказить так имя Айша надо быть или совсем тупым или вымотаться на работе до полупотери сознания. Или же, третий вариант, быть исламофобом, на что и указывает сама Айша. В любом случае, компании Starbucks следует принимать какие-то меры, потому что если они и дальше будут путать мусульманские имена с аббревиатурой ИГИЛ мусульманам ничего не останется, кроме как бойкотировать Starbucks.

* - запрещены в РФ