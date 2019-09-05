Мусульманин подает в суд на Starbucks за надпись ISIS на стаканчике с кофе

Мусульманин планирует подать в суд на Starbucks после того, как бариста написал на его стакане с кофе вместо имени клиента аббревиатуру ISIS*, то есть ИГИЛ*.

Никель Азиз Джонсон, 40-летний мусульманин из Филадельфии, одетый в исламскую одежду, сказал баристе, что его зовут Азиз, но увидел, что его кофе подписан аббревиатурой, используемой для идентификации террористической группы.

Однако, в заявлении для издания Washington Post компания Starbucks отрицает, что у баристы был злой умысел и исламофобские намерения, когда он подписал стакан.

«После расследования мы не считаем, что это был случай дискриминации или профилирования. Клиент подошел и назвал имя Азиз. Бариста ошибся и написал его неправильно. Мы связались с мистером Джонсоном и извинились за эту прискорбную ошибку» - сказал пресс-секретарь Starbucks Реджи Борхес.

Напомним, что аббревиатура ISIS по английски звучит как «айсис», и действительно может быть спутана с именем «Азиз», особенно людьми, не привычными к таким именам, и особенно в таком рабочем конвейере как кофейня Starbucks. Так что вполне возможно, что бариста действительно не имел никакого злого умысла и не хотел обидеть клиента.

Впрочем, это был не первый случай, когда магазин Starbucks обвиняется в расовой дискриминации.

В прошлом году компания закрыла более 8 000 заведений в США для проведения тренинга по расовым предрассудкам для своих почти 175 000 работников, после того как были арестованы два чернокожих мужчины, которые сидели в Starbucks в Филадельфии, из-за того, что сотрудники позвонили в полицию и сообщили, что мужчины совершили незаконное вторжение.

* - запрещены в РФ