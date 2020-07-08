Когда прекратится выдача из Украины в путинскую Россию?

Украина сегодня сделала еще один демонстративный шаг на пути к разрыву отношений с государством, оккупировавшим 7% ее территории - путинской Россией (бывшей РФ).

Кабинет министров Украины принял решение о расторжении Меморандума между правительствами двух государств от 12.07.2012 года "О сотрудничестве в борьбе с терроризмом". Для ряда наших читателей, нашедших в Украине приют от преследований в путинской России это будет приятной новостью, так как по этому меморандуму предполагалось, что стороны "обмениваются информацией о террористических организациях", "обмениваются информацией об источниках финансирования террористических организаций", "обмениваются информацией о результатах расследования уголовных дел по фактам террористической деятельности и наработанными по этому поводу методическими рекомендациями" и т.д.

Напомним при этом, что в России в перечень террорристических организаций включены организации, легально действующие на территории Украины и многих цивилизованных стран. Более того, сторонники которых в Украине составляют заметную часть ее исламского сообщества, не имеющую проблем с ее государством и обществом.

Тем не менее, данная новость скорее из серии "мелочь, а приятно", чем основание для ликования. Ведь в самом этом расторгаемом меморандуме черном по белому написано, что он "не затрагивает вопросов выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам".

"Сотрудничество" по этой части, то есть, выдача Украиной России граждан последней, объявленных ей в розыск, осуществляется на основании других международно-правовых актов - как двухстороннего соглашения между прокуратурами обеих стран о правовой помощи и сотрудничестве от 21.05.1993 года, так и Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, в которой участвуют обе страны, что обязывает их к такой выдаче. То же касается и участия двух государств в международной организации уголовной полиции Интерпол.

Поэтому, вздохнуть наши читатели, рассчитывающие на прекращение выдач Украиной России ее граждан смогут только тогда, когда первая расторгнет со второй соответствующие двухсторонние соглашения и приостановит исполнение в отношении нее многосторонних, в которых участвуют оба государства.

Будем надеяться, сегодняшним решением правительство Украины сделало шаг именно к этому.