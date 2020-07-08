Госдума РФ включилась в "битву за Айя-Софию"

Вслед за Русской православной церковью к «битве за Константинополь» подключился еще один российский государственный столп — Госдума РФ. Нижняя палата российского парламента обратилась к турецким коллегам с просьбой не превращать Айя-Софию в мечеть. Как часто бывает с вопросами международной повестки, здесь депутаты проявили почти полное редкое единодушие. Сообщается, что текст документа готовили до позднего вечера.

«Если турецкие власти оставят Софию в нынешнем статусе, то это будет проявлением уважения к мировой культуре, это будет проявлением уважения к христианству, это будет проявлением уважения к православию. И это будет, безусловно, проявлением уважения к нашей стране, которая для Турции, помимо прочего, является главным торговым партнером. А последнее время — еще и военно-политическим партнером», — не удержался от шантажа председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Мы говорим: вот, пожалуйста, если можно, оставьте как музей. Россия сегодня единственная страна в мире представляет весь православный мир. И здесь не обязательно то, что это великое творение зодчих и вообще архитектура», — сказал руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. Ну хоть кто-то прямо сказал, что ему плевать на культурную и архитектурную ценность Айя-Софии, главное, что это имперский символ.

«Сегодня Государственная дума обращается к парламентариям Турции с предложением внимательно изучить вопрос и проявить мудрость при принятии того или иного решения», — сказал лидер «справедливороссов» Сергей Миронов.

«Есть очень деструктивные силы, которые пытаются столкнуть две религии: православие и ислам. За этим стоят, как правило, црушные спецслужбы, которые занимаются этим не только в Турции, но и на Украине, собственно говоря, их проявление есть и в нашей действительности», — отметил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов (лидер партии-наследницы организации, уничтожившей десятки тысячи храмов и мечетей).

Собственно вот как выглядит проект обращения российских депутатов к турецким парламентариям:

Что бросается в глаза? А попробуйте найти в тексте слово «мечеть». Его там нет. Есть «Святая София», «храм», «храмовый комплекс», «византийская архитектура», «христианская святыня». И словно не было многовекового османского мусульманского периода с 1453 года, словно речь не про Стамбул и не про мечеть, которая кстати в годы русско-турецкой войны служила еще и убежищем для балканских беженцев, спасающихся от наступающей российской армии.

Вот в этом заявлении Госдумы РФ, как и в словах патриарха Кирилла — все их отношение к проблеме. Нет ничего удивительного в том, что христиане не хотят видеть мечеть в здании, построенном как византийский христианский собор. Ладно, это понятно. Но откровенное наплевательство на османско-мусульманские историю и наследие Турции, которые не удостаиваются даже упоминания в обращении парламента (из него вообще легко сделать вывод, будто Мустафа Кемаль превратил в музей уже христианский собор) говорит о чем-то большем, чем религиозные чувства.

Оно говорит о глубинной ненависти к Исламу, и отношении к Турции, как к досадному (а может и временному?) хранителю чужого византийско-христианского наследия.

Надеемся, что турецкие парламентарии сумеют прочитать это между строк в обращении российских коллег.