Турция обещает возмездие за нападение на базу Аль-Ватия в Ливии

Турция возмущена субботним нападением на стратегическую авиабазу Аль-Ватия в Ливии, в результате которой были повреждены турецкие системы противовоздушной обороны. Официальные лица предупреждают, что это, скорее всего, приведет к эскалации конфликта в североафриканской стране.

Хотя Турция осторожна относится к открытому заявлению о том, кого она считает ответственным, она не сдерживается, чтобы продемонстрировать свою ярость в отношении ливийского генерала Халифы Хафтара, силы которого воюют с Анкарой.

«Единственное, что я могу сказать, это то, кто бы ни сделал это, совершил большую ошибку», - сказал Middle East Eye турецкий чиновник, знакомый с этой проблемой. «Будет возмездие».

Другой чиновник сказал, что самолеты, которые бомбили базу, вероятно, были истребителями Dassault Mirage, принадлежащими Объединенным Арабским Эмиратам, которые, наряду с Египтом и Россией, оказывают военную поддержку Хафтару. «Никаких человеческих жертв не было», - добавил чиновник.

Напомним, что атака на базу Аль-Ватия, недавно захваченную силами ПНС, повредила некоторые турецкие системы ПВО на базе. По сообщениям из открытых источников, Турция на прошлой неделе развернула в этом районе ракеты земля-воздух MIM-23.

Несколько источников сообщили в прошлом месяце, что Турция планирует установить свое постоянное присутствие на базе Аль-Ватия. Нападение в субботу вечером произошло через несколько часов после того, как министр обороны Турции Хулуси Акар нанес визит в Ливию.

Есть и другие признаки того, что именно ОАЭ смогли организовать атаку против турецких войск.

Абдуль-Халик Абдуллах, профессор политологии и советник в королевской семье ОАЭ, в своем удаленном твитте сказал, что «ОАЭ преподали урок туркам».

Несколько ливийских источников, близких к признанному ООН правительству национального согласия (ПНС), также заявили, что вероятным организатором были ОАЭ, чьи самолеты, возможно, вылетели с базы в Египте.

ОАЭ были одним из главных покровителей Хафтара и предоставили военную поддержку, деньги, разведку и вооружение его т. н. Ливийской национальной армии (ЛНА).

В 2016 году издание MEE обнародовало записи управления воздушным движением, показывающие, что летчики-истребители ОАЭ участвуют в операциях Хафтара.

Эмра Кекилли, аналитик по вопросам безопасности, специализирующийся на Ливии в аналитическом центре Seta в Анкаре, расценил нападение как форму «причинения беспокойства», чтобы остановить амбиции ПНС по захвату центрального города Сирт, который находится возле «нефтяного полумесяца», и стратегической авиабазы Аль-Джуфра.

Кекилли сказал, что атака на Аль-Ватии должна быть принята во внимание наряду с недавним заявлением Египта о том, что Сирт представляет собой «красную линию», агрессивными действиями Франции против Турции в НАТО и российскими шагами по захвату нефтяных месторождений.

«Все, чего они хотят, - это остановить продвижение ПНС», - сказал он. «Они могут продолжать беспокоить Триполи, Мисрату и другие районы, если будут держать Джуфру в своих руках. Они явно не хотят осмысленного политического решения».

Турция недавно заявила, что политическое решение не может работать с Хафтаром. По словам Анкары необходима другая фигура, которая могла бы выполнить свои обещания.

Многие наблюдатели в Анкаре считают, что Хафтар и его сторонники хотят, чтобы прекращение огня на мгновение заморозило конфликт, чтобы они могли перегруппироваться, а затем зажечь вторую волну боевых действий, чтобы продвинуться на территорию ПНС на западе.

«Скажите мне, что может убедить Хафтара сложить оружие и присоединиться к законному правительству?», - спрашивает риторически Кекилли. «Мы все знаем, что он не примет ничего, кроме полного захвата страны».

Турецкие официальные лица говорят, что попытки России заключить соглашение о немедленном прекращении огня бессмысленны, поскольку Хафтар дважды не подписывал аналогичную сделку в начале этого года в Москве и Берлине.

База Аль-Ватия была захвачена силами ПНС в прошлом месяце с помощью турецкой военной помощи, в ходе одной из серии побед против ЛНА, что привело к приостановке годового наступления Хафтара в западной Ливии.

Несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия, Турция подписала соглашение о военном сотрудничестве с ПНС и послала беспилотники, бронетехнику, сирийских наемников и военных офицеров для поддержки правительства, которое сражается против войск, поддерживаемых ОАЭ, Египтом и Россией.

В прошлом месяце турецкие военные провели восьмичасовое воздушное учение у ливийского побережья, чтобы показать, что они могут быстро и легко развернуть несколько F-16 и самолетов раннего предупреждения в стране, если это станет необходимо.