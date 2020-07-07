В Бельгии тысячи людей протестовали против запрета хиджаба

Около 4000 человек собрались в воскресенье в Брюсселе, чтобы выразить протест против решения Конституционного суда Бельгии о том, что запрет на ношение хиджаба в институтах высшего образования является допустимым.

Отвечая на призыв неправительственных организаций, демонстранты собрались на площади Монт-де-Артс в центре столицы.

Протестующие несли плакаты с надписями: «Руки прочь от моего платка», «Мое право» и «Хватит!».

Группа зачитала заявление, в котором обратила внимание на дискриминацию по религиозным мотивам, с которой сталкиваются мусульманские женщины в Бельгии, и просила учитывать права мусульманских женщин при разработке бельгийских законов.

Группа демонстрантов носила головные уборы выпускников.

В начале июня Конституционный суд постановил, что запрет на ношение платков, выражающих религиозные или политические взгляды, не будет противоречить Конституции или Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ).

Дело было передано в Конституционный суд брюссельским судом после того, как мусульманские студенты подали в суд на Брюссельский университет имени Франсиско Феррера из-за запрета всех религиозных символов.

Это решение вызвало негативную реакцию в социальных сетях среди молодежи и студентов, и правозащитные организации также осудили этот шаг как нарушение основного права человека.

По данным The Brussels Times, со времени принятия решения 12 бельгийских университетов и колледжей заверили студентов, что не будут вводить такой запрет, подчеркивая, что свобода вероисповедания защищена в их классах.