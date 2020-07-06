Министр иностранных дел Пакистана заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши объявил в пятницу, что его тест на COVID-19 дал положительный результат, спустя всего несколько дней после участия министра в ряде важных встреч, в том числе со специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом в Исламабаде.

Сегодня днем ​​я почувствовал небольшую температуру и сразу же оказался дома», - сказал Куреши в Twitter. Он добавил, что чувствует себя здоровым и будет выполнять свои обязанности из дома.

В последние несколько дней Куреши контактировал с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в парламенте и на заседании кабинета в среду.

Куреши также встретился с Халилзадом в среду, когда специальный представитель США посетил Пакистан, чтобы обсудить прогресс в мирном процессе в Афганистане.

На фотографиях с тех встреч Куреши и другие были в масках.



Пакистан сообщил о 221 896 случаях коронавируса и 4 451 смертельных случаев. В стране по-прежнему ежедневно регистрируется около 4000 новых случаев, несмотря на падение числа ежедневных тестов.

Ряд высокопоставленных чиновников в Пакистане уже дали ранее положительный результат на COVID-19. В их числе министр железных дорог Шейх Рашид и спикер нижней палаты парламента Асад Кайсер.