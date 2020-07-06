HELP: жители Санджака просят о помощи

В городе Нови-Пазар, центре сербского мусульманского региона Санджак, прошла акция в знак протеста против плохого состояния системы здравоохранения в этом и соседних городах, где все большее количество людей болеет и умирает от COVID-19.

Протестующие, собравшиеся перед зданием городской администрации, требовали немедленно прекратить сокрытие ситуации в центральной больнице, позволить прибытия врачей-добровольцев из Турции и Боснии, а также из других стран, врачи которых хотели бы помочь пациентам в Санджаке.

В конце акции граждане послали миру сообщение HELP («помогите»), стоя на городской площади.

Напомним, что Санджак стал одним из самых зараженных регионов Сербии, во многом из-за небрежности Белграда.

Надпись на плакате у мужчины в руках - "110 умерших за 10 дней в Пазаре и Тутине. Кто-то должен ответить".