Алжир отметил свою 58-ю годовщину независимости в прошедшие выходные возвращением из Франции черепов 24 алжирских бойцов сопротивления.

Размещенные в гробах под флагами Алжира, останки были перенесены солдатами в пятницу из аэропорта Алжира, а военный оркестр сыграл похоронный марш. Имам прочитал молитву за умерших.

Мусульманские муджахиды, сражавшиеся с французским колониализмом, были обезглавлены солдатами «цивилизованной» и «либеральной» Франции. Их головы в качестве «военных трофеев» были перевезены во Францию и хранились в Musee de l'Homme, музее антропологии в Париже. Отметим, что если бы не шум, поднятый алжирской интеллигенцией, французы бы и сегодня (в 2020 году!) ходили в музеи смотреть на отрезанные головы алжирцев.

Семь из тех, кто находится в этой коллекции, - это останки деятелей сопротивления, датируемые знаменитой битвой при Заатче в 1849 году, в которой было убито более 1000 человек. Среди них есть черепа шейха Бузиана, который возглавлял сопротивление во время осады Заатча, и Мухаммада бин Аллеля бин Мбарека, близкого помощника лидера национального сопротивления эмира Абделькадера аль-Джазаири.

«Через несколько часов, в начале благословенного дня пятницы, самолет приземлится в международном аэропорту имени Хуари Бумедьена, перевезя останки 24 лидеров народного сопротивления и их спутников», - заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун в четверг.

Теббун добавил, что бойцы сопротивления «были лишены своего естественного права и права человека на похороны более 170 лет».

Возвращение останков на родину было отмечено с авиашоу военно-воздушных сил Алжира над столицей Алжиром. Гробы с останками были выставлены во Дворце культуры, а затем похоронены на кладбище Эль-Алия в день независимости страны 5 июля.

В 2011 году алжирский историк Али Фарид Белкади, обнаруживший черепа в музее, начал кампанию по возвращению останков. В 2017 году последовало еще одно ходатайство, подписанное несколькими французскими и алжирскими интеллектуалами, включая историков Бенджамина Стора, Мухаммеда Харби и Малику Рахаль.

В том же году во время визита в Алжир президент Франции Эммануэль Макрон, первый президент страны, родившийся после независимости Алжира, заявил о своей готовности одобрить репатриацию черепов в попытке улучшить отношения Франции с ее бывшей колонией.

В том же году тогдашний премьер-министр Ахмед Яхья, которому только что был приговорен к 12 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции, заявил, что Франция также готова передать копии своих национальных архивов колониального периода между 1830 и 1962 годами. Это до сих пор не было осуществлено.

По некоторым оценкам, 1,5 миллиона алжирцев были убиты в кровопролитной битве за независимость, которая в конечном итоге была выиграна в 1962 году. Только в 2018 году Франция официально признала распространенное применение пыток в Алжире.

Историки приветствовали возвращение останков, но они говорят, что они являются лишь частью истории Алжира, которая все еще находится в руках французов.

«Мы восстановили часть нашей памяти», - сказал историк Мухаммад аль-Корсо агентству Associated Press.

«Но борьба должна продолжаться до тех пор, пока не будут найдены все останки бойцов сопротивления, которых исчисляются сотни, и архивы нашей революции».