Американская таможня арестовала груз китайских париков, сделанных из волос уйгуров

Таможенные службы в США арестовали партию продукции, изготовленной из человеческих волос, которую, как предполагается, произвели в китайских лагерях перевоспитания в Синьцзяне, сообщает "Азатлык".

По словам вице-комиссара по торговле Погранично-таможенной службы США Бренды Смит, этот товар «представляет собой очень серьезное нарушение прав человека».

Данная продукция прибыла на американскую территорию как часть партии товаров стоимостью 800 тысяч долларов, принадлежащей компании Lop County Meixin. Власти США распорядились арестовать груз на том основании, что продукция произведена с использованием труда заключенных уйгуров и принудительного труда, в том числе детского.

Смит сообщила, что ордер на арест данного товара был выдан 17 июня, а его цель — стать сигналом для всех компаний, стремящихся вести бизнес в США, что страна «не потерпит незаконную и бесчеловечную практику в своих цепочках поставок».

Lop County Meixin — третий производитель продукции из человеческих волос из Синьцзяна, помещенный в черный список за использование принудительного труда. Продукция компании зачастую используется для наращивания и плетения волос.

В заявлении американской таможенной службы говорится, что компании, импортирующие в США, обязаны подтвердить, что в цепочках их поставок нет принудительного труда.

Одновременно Государственный департамент США, департамент торговли, казначейство и департамент внутренней безопасности выступили с предупреждением, что американским предприятиям следует остерегаться импорта товаров, произведенных через цепочки поставок, связанные с принудительным или тюремным трудом в Синьцзяне и других частях Китая.

Американские ведомства также предупредили, что компании страны не должны поставлять системы слежки в Синьцзян или способствовать строительству объектов, используемых для принудительного содержания представителей этнических групп.

В заявлении Госдепа говорится, что китайское правительство «продолжает кампанию репрессий в Синьцзяне, направленную против уйгуров, этнических казахов, кыргызов и других мусульманских меньшинств».

Там также указывается, что бизнесы, идущие на подобные шаги, должны «понимать репутационные, правовые и экономические риски», которые это несет.