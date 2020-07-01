Власти Египта призвали женщин отложить беременность на время пандемии

Правительство Египта призвало женщин отложить беременность из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Министерство здравоохранения Египта опубликовало 29 июня заявление, в котором призывает женщин избегать беременности, поскольку это может ослабить их иммунную систему. Добавляется, что были сделаны новые открытия, которые связывают коронавирус с тромбами, способными повлиять на плаценту и питание плода.

«Для временного предотвращения беременности можно использовать противозачаточные средства», - говорится в заявлении, рекомендующем методы, которые легко доступны и дешевы по цене.

Критики говорят, что такое предупреждение должно было прозвучать раньше, а правительство, опять же, не спешит издавать руководство.

Египет неоднократно подвергался критике за то, как он справляется с кризисом.

Так президента Абдуль-Фаттаха ас-Сиси критиковали за то, что он вкладывал деньги и усилия в новую административную столицу, которая в настоящее время строится около Красного моря, а не направляет ресурсы в больницы и медицинские учреждения. Между тем, сообщается о нехватке больничных коек в стране.

Медицинский союз Египта предупредил, что система здравоохранения в стране близка к краху, и попросил власти усилить меры по защите своих врачей.

Более того, те, кто осмелился критиковать правительство, были арестованы и бесследно исчезли.

Предупреждение египетских властей о том, что женщины должны избегать беременности во время этого кризиса, последовало вскоре после того, как число подтвержденных случаев в стране достигло более 50 000 за месяц, причем более 2800 человек умерли. Чиновники полагают, что реальное количество инфекций в семь раз выше, чем было объявлено.