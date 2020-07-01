Премьер-министр Пакистана назвал Усаму бин Ладена "шахидом"

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в последние дни июня оказался в центре достаточно неожиданного для такого политика скандала. Все дело в том, что Хан заявил, что бывший лидер «Аль-Каиды»* Усама бин Ладен погиб смертью «шахида» (мученика).

Хан сделал комментарий в парламенте, описывая историю проблемных отношений Пакистана с США с тех пор, как американский спецназ убил Бин Ладена в 2011 году в северном городе Абботтабад.

«Американцы пришли в Абботтабад и убили Усаму бин Ладена. Мученически убили его», - сказал Хан. В речи на урду буквально прозвучало слово «шахид».

Напомним, что положение шахида считается одним из самых уважаемых в Исламе, и этот термин обычно используется для людей, которые погибли на пути Аллаха.

Естественно, премьер-министр тут же получил удар от оппозиционеров и наблюдателей.

Имран Хан манипулировал историей, объявив сегодня Усаму бин Ладена мучеником», - заявил в парламенте бывший министр иностранных дел Хаваджа Асиф.

Мусульмане во всем мире борются из-за дискриминации, с которой они сталкиваются из-за недавнего терроризма, а наш премьер-министр ухудшает положение, называя его мучеником ислама!» - Мина Габина, пакистанская активистка, заявила в Твиттере.

Офис премьер-министра не сразу выступил с заявлением в ответ на критику, но министр науки и техники Фавад Чодри охарактеризовал замечание Хана как «чисто языковое». Дескать, в урду просто слово «шахид» само собой напрашивается, когда речь идет об обстоятельствах смерти Бин Ладена.

Напомним, что это не первый раз, когда Имран Хан, бывший игрок в крикет, канцлер Брэдфордского университета и родственник британской аристократии, обвиняется в симпатиях к «исламским террористам». Ранее его критиковали за сочувствие к афганским талибам*, а противники даже называли его "Талибан Ханом".

После неоднозначного высказывания премьер-министра о Бин Ладене, Афрасиаб Хатак, бывший сенатор-националист и бывший глава независимой комиссии по правам человека в Пакистане, в своем Твиттере заявил, что премьер-министр был поставлен к власти для реализации «Проекта Талибан».

Примечательно, что речь Хана прозвучала в связи с тем, что министерство иностранных дел Пакистана отклонило доклад государственного департамента США, который обвиняет Пакистан в том, что страна продолжает оставаться убежищем для региональных террористических групп. Ну что же, опроверг так опроверг.

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