В Казахстан может вернуться жесткий карантин

Власти Казахстана могут вернуть жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий вопрос поручил проработать глава республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает «Фергана».

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года», — заявил Токаев на совещании по противодействию коронавирусной инфекции.

Президент отметил, что межведомственная комиссия не справилась с ситуацией, поэтому все решения по борьбе с пандемией теперь будет вырабатывать государственная комиссия под председательством премьер-министра.

Токаев также поручил увеличить количество ПЦР-лабораторий и решить вопросы с бесперебойными поставками реагентов. «Граждане справедливо жалуются на огромные очереди около лабораторий, несоблюдение в очередях санитарных норм. Все это несет прямые риски заражения. Поэтому проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи или через Call-центр в целях предупреждения заражения и обеспечения централизованного распределения и учета. Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для работы в очагах инфекции, особенно в сельской местности, и выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб», — сказал Токаев.