В управляемом Индией Кашмире с 18 мая до 25 000 человек получили свидетельства о проживании, что вызывает опасения по поводу начала демографических изменений в гималайском регионе с мусульманским большинством.

Такое свидетельство, своего рода право на гражданство, дает право лицу на проживание и государственную работу в регионе, который до прошлого года был зарезервирован только для местного населения.

В прошлом году 5 августа, когда Индия аннулировала полуавтономный статус региона, она также отменила местный закон о специальном гражданстве, гарантированный статьей 35 (А) Конституции Индии. Это решение удивительным образом напоминало оккупацию Западного берега реки Иордан.

В пятницу кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил: «Индия должна предпринять все необходимые шаги для восстановления прав всего народа Кашмира».

«Ограничения на инакомыслие, такие как мирные протесты, закрытие или замедление работы интернета, ослабляют демократию», - говорится в программном документе, размещенном на его веб-сайте.

«Решение предоставить жителям, которые не являются кашмирцами, удостоверение места жительства - это, безусловно, начало конца. Это начало Кашмира, ставшего другой Палестиной», - говорит Бадар-уль-Ислам Шейх, 29-летний житель главного кашмирского города Сринагар.

«Это печально. Это ужасно. Я боюсь, что придет время, когда мы даже не будем чувствовать себя в безопасности в наших домах», - сказал он. «Нас заставили замолчать».

Согласно переписи, проведенной Индией в 2011 году, из 12,5 миллионов населения Кашмира мусульмане составляют 68,31 процента, а индусы - 28,43 процента населения.

Статья 35 (А) запрещала посторонним лицам, в том числе гражданам Индии из других штатов, селиться и претендовать на государственные должности для поддержания демографического равновесия в регионе, где наблюдались десятилетия вооруженного восстания против правления Индии.

В апреле этого года, в связи с карантином, правительство уведомило о законах по месту жительства, согласно которым неопределенное количество посторонних лиц может претендовать как на вид на жительство так и на работу.

В соответствии с новым законом любое лицо, которое проживает в регионе в течение 15 лет или уже обучалось в регионе в течение семи лет и сдало экзамен 10 или 12 класса, имеет право на получение свидетельства о постоянном проживании.

Кроме того, дети индийских государственных служащих, которые служили в штате в течение 10 лет, имеют право на поселение и права на местное проживание. Закон применяется, даже если дети никогда не жили в Кашмире.

Из 66 высокопоставленных чиновников, работающих в этом регионе, 38 - посторонние, приехавшие из других штатов Индии. Многие другие приезжие работают в различных центральных государственных учреждениях, таких как банки, телекоммуникационные учреждения почтовых отделений, службы безопасности и университеты.

Хуррам Парвез, правозащитник из Сринагара, сказал, что этот шаг «катастрофический» для всего региона.

«Похоже, что правительство в какой-то степени спешит. В течение нескольких недель очень много людей подали заявки», -говорит он.

Кашмирские политики по всему региону заявили, что отмена особых гражданских прав была направлена ​​на то, чтобы лишить Кашмир мусульманского большинства.

Другими словами, Индия по своему делает тоже самое, что Китай делает в Синьцзяне.