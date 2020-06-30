Индия начала процесс демографических изменений в Кашмире

В управляемом Индией Кашмире с 18 мая до 25 000 человек получили свидетельства о проживании, что вызывает опасения по поводу начала демографических изменений в гималайском регионе с мусульманским большинством.
Такое свидетельство, своего рода право на гражданство, дает право лицу на проживание и государственную работу в регионе, который до прошлого года был зарезервирован только для местного населения.
В прошлом году 5 августа, когда Индия аннулировала полуавтономный статус региона, она также отменила местный закон о специальном гражданстве, гарантированный статьей 35 (А) Конституции Индии. Это решение удивительным образом напоминало оккупацию Западного берега реки Иордан.
В пятницу кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил: «Индия должна предпринять все необходимые шаги для восстановления прав всего народа Кашмира».
«Ограничения на инакомыслие, такие как мирные протесты, закрытие или замедление работы интернета, ослабляют демократию», - говорится в программном документе, размещенном на его веб-сайте.
«Решение предоставить жителям, которые не являются кашмирцами, удостоверение места жительства - это, безусловно, начало конца. Это начало Кашмира, ставшего другой Палестиной», - говорит Бадар-уль-Ислам Шейх, 29-летний житель главного кашмирского города Сринагар.
«Это печально. Это ужасно. Я боюсь, что придет время, когда мы даже не будем чувствовать себя в безопасности в наших домах», - сказал он. «Нас заставили замолчать».
Согласно переписи, проведенной Индией в 2011 году, из 12,5 миллионов населения Кашмира мусульмане составляют 68,31 процента, а индусы - 28,43 процента населения.
Статья 35 (А) запрещала посторонним лицам, в том числе гражданам Индии из других штатов, селиться и претендовать на государственные должности для поддержания демографического равновесия в регионе, где наблюдались десятилетия вооруженного восстания против правления Индии.
В апреле этого года, в связи с карантином, правительство уведомило о законах по месту жительства, согласно которым неопределенное количество посторонних лиц может претендовать как на вид на жительство так и на работу.
В соответствии с новым законом любое лицо, которое проживает в регионе в течение 15 лет или уже обучалось в регионе в течение семи лет и сдало экзамен 10 или 12 класса, имеет право на получение свидетельства о постоянном проживании.
Кроме того, дети индийских государственных служащих, которые служили в штате в течение 10 лет, имеют право на поселение и права на местное проживание. Закон применяется, даже если дети никогда не жили в Кашмире.
Из 66 высокопоставленных чиновников, работающих в этом регионе, 38 - посторонние, приехавшие из других штатов Индии. Многие другие приезжие работают в различных центральных государственных учреждениях, таких как банки, телекоммуникационные учреждения почтовых отделений, службы безопасности и университеты.
Хуррам Парвез, правозащитник из Сринагара, сказал, что этот шаг «катастрофический» для всего региона.
«Похоже, что правительство в какой-то степени спешит. В течение нескольких недель очень много людей подали заявки», -говорит он.
Кашмирские политики по всему региону заявили, что отмена особых гражданских прав была направлена на то, чтобы лишить Кашмир мусульманского большинства.
Другими словами, Индия по своему делает тоже самое, что Китай делает в Синьцзяне.