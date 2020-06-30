Иран выдал ордер на арест Дональда Трампа

Иран выдал ордер на арест и попросил Интерпол о помощи в задержании президента США Дональда Трампа и десятков других американских чиновников, которые, по его мнению, виновны в убийстве иранского генерала Касема Солеймани в Багдаде.

В понедельник прокурор Тегерана Али Алькасимехр заявил, что Трамп вместе с более чем 30 другими американцами обвиняются в причастности к «теракту» 3 января, в результате которого погиб генерал Касем Солеймани. Трамп и прочие обвиняются Ираном в "убийстве и терроризме", сообщает полуофициальное информационное агентство ISNA.

Он добавил также, что Иран подал запрос в Интерпол, чтобы на Трампа и других было выдано «красное уведомление». Это уведомление самого высокого уровня, выданное Интерполом, с просьбой разыскать местонахождение и арестовать указанное лицо.

Алькасимехр не назвал никаких других имен, кроме Трампа, но подчеркнул, что Иран продолжит преследование, даже когда президентство нынешнего обитателя Белого дома закончится.

Интерпол сообщил в своем заявлении, что его устав запрещает ему предпринимать «любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера».

«Поэтому, если или когда какие-либо такие запросы будут направлены в Генеральный секретариат ... Интерпол не будет рассматривать запросы такого рода».

Американский посланник по Ирану Брайан Хук назвал этот шаг "пропагандистским трюком".

«Наша оценка заключается в том, что Интерпол не вмешивается и не выпускает «красные уведомления», которые имеют политический характер», - заявил Хук на пресс-конференции в Саудовской Аравии.

«Это политический ход. Он не имеет ничего общего с национальной безопасностью, международным миром или содействием стабильности ... Это пропагандистский ход, к которому никто не относится серьезно», - сказал он.