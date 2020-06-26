Россия после 1 июля

Мы редко писали по теме начавшегося голосования по путинским поправкам в конституцию РФ, так как то, что хотели сказать об этом по существу, написали еще 10 марта в статье "Не трансферт, а переворот" (https://golosislama.com/news.php?id=38206).

В общем, понятно, что после 1 июля в путинской России завершится демонтаж основ конституционного строя того государства, которое он принял от Бориса Ельцина, при передаче власти завещавшего ему: "Берегите Россию".

К Ельцину могут быть очень серьезные претензии, главными из которых являются санкционированная им "великая криминальная революция" (приватизация не только госсобственности по блату, но и самих институтов государства, которые срослись с мафией), расстрел парламента в 1993 году и развязанная в 1994 году война в Чечне. Из этих трех составных частей ельцинизма позже и родился путинизм, вызревший внутри ельцинского режима.

Но, тем не менее, в государстве, которое Ельцин построил на (гнилой) основе конституции, принятой 12 декабря 1993 года, были:

- сильная оппозиция, включая оппозиционное большинство парламента;

- конкурентные (хотя и не всегда честные) выборы, в том числе президентские;

- неподконтрольные Кремлю крупные СМИ;

- избираемость глав регионов их жителями;

- федеративный договор и в случае с Татарстаном двухсторонние договоры федерального центра с субъектами федерации о разграничении полномочий;

- высокая степень религиозных свобод, которыми пользовались разные конфессии (хотя РПЦ уже начинала превращаться в привиллегированную церковь);

- свободное обсуждение истории страны, включая ее проблемные страницы;

- признание приоритета международного права и как следствие нормальные отношения как с "ближним", так и с "дальним" зарубежьем.

Все это исчезнет не 2-го июля 2020 года - все это исчезало медленно, но верно на протяжении всех 20 лет правления Владимира Путина, растаптывавшего один аспект незрелого демократического федеративного государства за другим.

2-го июля, когда будет объявлено о результатах голосования по путинским поправкам в конституцию, с вступлением которых в силу он получит право править минимум еще 16 лет, этот конституционный или антиконституционный переворот не начнется, а уже завершится.

Изменится ли от этого что-то для России и мира? Разве что, вещи теперь будут названы своими именами и появится ясность для тех, кто до 2020 года не понимал, что происходит.

А эта ясность, как показывают новые опросы общественного мнения, в том числе вполне официозные, появляется у все большего количества людей внутри страны. Ясность же за ее пределами достигнута уже давно, что в очередной раз показал недавно прошедший путинский парад победы, где вместо приезжавших на такие парады в начале его правления представителей мировых держав и вместо запланированных глав Хорватии, Чехии и даже Туркменистана, Азербайджана и Армении красовались представители таких "государств" как Абхазия, Южная Осетия и Сербская Республика БиГ, никем в мире не признанные.

Такова оценка государства, созданного за 20 лет Путиным, новую конституцию которого он сейчас собирается принимать, как в мире, так и все большим количеством россиян. Разумные представители которых в эти дни, либо пытаются подать свой голос против, либо просто игнорируют этот фарс.