Не трансферт, а переворот

Цирк с т.н. трансфертом и затеянным под него внесением изменений в конституцию, закрепляющих перераспределение власти, сегодня закончился гротескной клоунадой.

После того, как первая женщина-космонавт Валентина Терешкова на заседании Госдумы предложила после принятия поправок в конституцию признать обнуленными предыдущие президентские сроки Владимира Путина, председатель Госдумы Вячеслав Володин (на фото все они вместе) сообщил, что на заседание прибудет сам хозяин Кремля.

Прибыв в Госдуму он ожиданий не обманул. Путин согласился с принятием такой поправки при одном условии - что ее одобрит Конституционный суд. А так как суды в России в целом и этот в частности отличаются исключительной "принципиальностью" и "независимостью", ни у одного здравомыслящего человека не возникает ни малейших сомнений в том, какое решение он примет.

Все это означает то, что в 2024 году, когда иссякут его президентские полномочия в силу их "обнуления" Путин получит "законную" возможность выдвинуться на новый президентский срок на 6 лет, а потом и еще на один, оставаясь таким образом у власти до 2036 года.

Если это ему удастся, Путин войдет в историю как самый долговечный правитель России не только с 1917 года, но и в сравнении с царями из династии Романовых, разве что не считая Петра I, детское царствование которого было номинальным.

Собственно, подготовка общественного мнения к этому активно велась в последнее время. Сам же предложив увеличить полномочия Госсовета, Госдумы и Правительства, что создало для некоторых иллюзию того, что он собирается создать более сбалансированную систему, готовя ее к своему отходу от дел, он с какого-то момента стал заявлять, что России нужна сильная президентская власть и Госсовет ее подменять не должен. А на днях, отвечая на вопрос студентов о том, не устал ли он от президенства и не стоит ли обеспечить стране сменяемость власти, он заявил, что нет, президентствовать ему одно удовольствие, и добавил, что сменяемость будет нужна "только потом, когда Россия "наберет побольше уверенности в себя, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется".

Ну, а так как в последние два дня обвалились российские ценные бумаги и валюта, стало понятно, что "не до жиру - быть бы живу", а значит, и для сменяемости не время - как минимум до 2036 года.

В общем, то, что поначалу выглядело как трансферт, переросло в открытый переворот. Если возвращение Путина к власти в 2012 году фактически на третий срок, запрещенный конституцией, можно было объяснить тем, что она ограничивает нахождение в должности два срока подряд, а он вернулся к власти после перерыва, то продление его полномочий сейчас будет ставить его в один ряд с самыми беззастенчивыми диктатурами.

Особый цинизм ситуации заключается в том, что сам Путин, представляя свои поправки, недавно говорил, что слово "подряд" в формулировке о двух сроках, введенное, чтобы обеспечить ему возвращение к власти в 2012 году, надо убрать, создавая иллюзию того, что он хочет обеспечить хотя бы формальную сменяемость власти, перейдя с президентской должности на должность, например, председателя Госсовета. Однако он судя по всему просто знал, что ему обнулят все его президентские сроки, что выведет его из под этой формулировки вообще. Если это не циничный государственный и конституционный переворот, то что тогда переворот?

Этот конституционный переворот будет сопровождаться и закреплением в путинской конституции принципов новой государственной идеологии, противоречащей основам конституционного строя, о чем мы уже писали (https://golosislama.com/news.php?id=38142). Однако на фоне происходящего в эти дни становится особо очевидно, что любые разговоры о ценностях, будь то "вера в Бога", "брак как союз мужчины и женщины", "государствообразующий народ", социальные обязательства перед населением - для этой власти не более, чем декорация.

Только за последние два дня эта власть, действуя в своих и китайских корпоративных интересах компании "Роснефть", нанесла колоссальные убытки множеству российских компаний и в очередной раз опустила благосостояние простых россиян.

Вот для того, чтобы делать это, как и когда им вздумается, им и нужно закрепить за собой власть, прикрывая это пафосными декларациями о традиционных ценностях, патриотизме и социальной справедливости.