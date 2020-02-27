Победоносный русскоязычный государствообразующий народ

Процесс обсуждения поправок в конституцию узким междусобойчиком в целом вызывает у общества совершенно адекватную реакцию - безразличия. Все разумные люди прекрасно понимают, кому и для чего нужны все эти поправки, а поэтому совершенно верно рассматривают их как не имеющие к ним отношения.

Вчера, например, состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке таких изменений, которая уже утвердила день голосования, на котором они будут приняты (в чем никто тоже не сомневается) - 22 апреля, в день рождения "вождя мирового пролетариата". Разделяя отношение сограждан к этому мероприятию, не будем рассматривать все обсуждавшиеся там поправки, но выделим некоторые из них, которые фактически закрепят в путинской конституции официальную идеологию существующего режима.

Так, в ней скорее всего появится положение о том, что государство в России "защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества".

В переводе на общепонятный это означает, что на конституционном уровне теперь будет установлено, что вместо разных точек зрения на историю, которые каждый может высказывать в соответствии с принципом свободы слова, есть некая "историческая правда", защищаемая государством и им же, очевидно, устанавливаемая. И ее отрицание или критика являются "фальсификацией истории", которая тоже будет запрещена.

Особенно это касается страниц истории, связанных с многочисленными войнами, от тех, что вели цари и коммунистические диктаторы до тех, что ведут сейчас их идейные наследники, прикрываясь "защитой Отечества", целесообразность участия в которых тоже нельзя будет ставить под сомнение.

Главной же из таких войн, конечно, останется война 1941 - 1945 гг., уже давно превращенная в настоящий не просто государственный, но и фактически религиозный культ. Именно он рассматривается как объединяющий культ "новой исторической общности людей", возникшей в СССР, которую тоже хотят закрепить в путинской конституции.

Так, Путин поддержал инициативу Вячеслава Никонова (внука сталинского министра Вячеслава Молотова) возложить на государство обязанность обеспечить проживающим за рубежом соотечественникам "сохранение общероссийской культурной идентичности, которая и позволяет сохранять духовное единство русского мира". Комментируя это предложение, Путин сказал: "У нас действительно много наших людей, которые за границей проживают, и действительно <…> там неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все [они] - русские. И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи".

То есть, мы видим, что никакие другие культуры и языки соотечественников, проживающих за рубежом, а это и татары, и чеченцы, и черкесы и другие представители коренных российских народов, для "многонационального государства" РФ ценности не представляют - презюмируется, что вне зависимости от национальности "за границей все они русские".

Кстати, о русских. Их в путинской конституции тоже решили прописать, но в весьма странной форме. Так, в нее планируют внести следующую формулировку: "Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа".

Правда, возникает закономерный вопрос - о каком конкретно народже, чье имя так и не называется, идет речь? Ведь русский уже давно является языком не только этнических русских. И вообще, кого понимает под русскими сам Путин? Вот что он об этом говорил совсем недавно:

"Вы сказали: русские, русские. Кто такие русские? Не было до IX века практически никаких русских. Он складывался постепенно из многих этносов, прежде – славянских, но не только, из угро-финских и из других и так далее. У нас на юге в каганате всех евреями называли. Они вообще этнические евреи или нет? Есть мнение, что евреи разъехались по территории Европы. Так?

И это совсем не библейские евреи от Синая, а это этнические люди, не имевшие никогда никакого отношения к еврейству. Они просто исповедовали иудаизм в каганате, который находился на берегах Азовского и Чёрного морей, и это тоже наш этнос, который русский народ впитал в себя. Это естественное развитие, помешать которому невозможно и не нужно".

Иначе говоря, государствообразующим народом фактически объявляются носители русского языка как таковые, которые для Путина и являются русскими - с отдельным выделением среди них потомков хазаров, исповедывавших иудаизм, которые "тоже наш этнос".

Главное, чтобы все они признавали советские и российские "патриотические скрепы".