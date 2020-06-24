Турция: борьба за историю

Комментируя недавно новую инициативу по возрождению мечети Айя София, мы отметили те обстоятельства, которые могут позволить на этот раз привести к решению этого вопроса (https://golosislama.com/news.php?id=38725).

Что ж, отметим еще одно - помимо благоприятной внешнеполитической конъюнктуры, эта инициатива, похоже вписывается в новый виток борьбы за историю, который сейчас начал Реджеп Тайип Эрдоган.

Так, сегодня по инициативе альянса правящих партий (эрдогановской AKP и националистической MHP) турецкий парламент признал юридически ничтожными основания смертного приговора в отношении свергнутого и казненного военными премьер-министра Аднана Мендереса и его министров Хакана Полаткана и Фатиха Рюстю Зорлу.

Напомним, что Мендерес считается культовой фигурой в религиозных кругах Турции благодаря тому, что именно при нем был возвращен настоящий азан на арабском, запрещенный и замененный ультрасекуляристами азаном на турецком языке.

Однако вчера турецкий президент сделал еще один шаг на поприще борьбы за историю - учредил Государственную комиссию по расследованию трагических событий 1915 года, которые часто называют армянским геноцидом.

И тут надо отметить, что сам президент Эрдоган не раз и признавал трагичность этих событий, и выражал соболезнования армянскому народу и церкви в связи с ними. Также, надо помнить, что как на первую половину правления партии Эрдогана пришлись попытки мирного урегулирования курдского вопроса, так и в турецко-армянских отношениях со стороны Анкары наблюдалась готовность к их нормализации.

Однако агрессивная кампания националистических армянских кругов по признанию геноцида армян и возложению всей ответственности за него на Турцию вынудили Анкару адекватно реагировать. Президент Эрдоган и ранее заявлял, что турецкие архивы открыты для армянских и любых других исследователей, а турецкие историки готовы к откровенному обсуждению тех событий. А их частью, напомним, была не только резня армян, но и спровоцировавший ее массовый террор армянских националистических террористов против не только властей, но и мирного мусульманского населения Восточной Анатолии.

До сих пор обо всем этом говорилось главным образом на уровне отдельных заявлений и в качестве ответа на односторонние обвинения в адрес Турции. Однако если новая комиссия утвердит и обнародует выводы своего расследования, возможно, это станет основанием для более внятной позиции Анкары по этому вопросу на международной арене.

Так или иначе, похоже, что турецкий президент всерьез взялся за решение ключевых проблем прошлого, понимая, что они непосредственно связаны с настоящим и будущим.