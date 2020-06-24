Мусульманам России возвращают деньги за хадж

С официальным объявлением Саудовской Аравии о фактической отмене хаджа стало понятно, что тысячи российских мусульман, готовившихся совершить паломничество, никуда не поедут. А значит всем верующим, которые заплатили деньги за организацию путешествия, теперь должны вернуть их средства.

О готовности вернуть деньги заявило Духовное управление мусульман Чечни 23 июня.

"Те паломники, которые успели приобрести путевки, смогут вернуть свои деньги в Комитете по делам хаджа, который находится в здании Муфтията ЧР", - приводит издание "Чечня сегодня" сообщение муфтията.

С аналогичным заявление выступил глава ДУМ Республики Татарстан, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

«Татарстанские хаджии, оплатившие путевки в хадж в рамках договора с официальным хадж-оператором в Татарстане «ДУМ РТ Хадж», смогут вернуть оплату в полном объеме или перенести ее на сезон хаджа-2021.» - сообщил Самигуллин на своей странице в Instagram.

В Дагестане официальный хадж-оператор «Марва-тур» предложил верующим не забирать свои деньги, благодаря чему хадж в 2021 году обойдется дешевле.

«Марва-тур» предлагает паломникам сохранить бронь на следующий год по тому курсу доллара, который оплатили паломники в 2020 году. Если в следующем году сумма в долларах со стороны Саудовской Аравии увеличится, то паломники только доплатят разницу по актуальному курсу", - сказал Булат Курбанов, генеральный директор «Марва-тур».

Впрочем, это целиком добровольное дело, и если паломники пожелают, им вернут деньги. Для этого достаточно предъявить паспорт и квитанцию об оплате. Правда Булатов предупредил, что с возвратом денег может произойти задержка в связи с тем, что часть средств уже была перечислена за бронирование отелей в Саудовской Аравии. Как только партнеры перечислят эти деньги хадж-оператору, никаких проблем с возвратом средств паломникам не будет, заверил Булатов.

ДУМ Чечни также предлагает паломникам оставить бронь на следующий год, но люди предпочитают забрать деньги из-за нестабильной ситуации. Никто не знает, какие сюрпризы принесет следующий год.

Напомним, что в 2019 году из России отправились в хадж 25,5 тысячи паломников. Причем Саудовская Аравия изначально выдала России лишь 20,5 тысячи квот. Но после обращения уполномоченного по делам хаджа, вице-спикера Совета Федерации Ильяса Умаханова Эр-Рияд выделил еще 5 тысяч мест.

Как правило, больше всего квот забирал себе Дагестан — 10 тысяч. К слову, Умаханов является сенатором от этой северокавказской республики. Москве доставалось 2 тысячи путевок. Через ДУМ Крыма и Симферополя к священным местам отправлялись порядка 800 паломников (жители полуострова оформляли визы через Краснодар и Ростов-на-Дону).

Духовному управлению мусульман Республики Татарстан через его туроператора «ДУМ РТ Хадж» выделялось 1 800 мест.

Сообщается, что в этом году квоты оставались такими же, как и в прошлом.