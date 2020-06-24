Хадж 2020: только 1000 человек сможет совершить паломничество

Саудовская Аравия заявляет, что разрешит совершить хадж в этом году только около 1000 паломникам, проживающим в королевстве. Это объявление прозвучало на следующий день после сообщения о том, что ежегодное паломничество будет сокращено из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что в нормальные годы хадж совершали около 2,5 миллионов человек, причем большинство паломников приезжали из других стран. В этом году в Саудовскую Аравию не смогут приехать иностранцы, однако те иностранные мусульмане, что на сегодняшний день проживают внутри королевства, смогут принять участие в хадже.

На виртуальной пресс-конференции во вторник министр по делам хаджа Мухаммад Бентен заявил, что правительство все еще находится в процессе определения общего числа разрешенных паломников, и что их может быть «около 1000, может быть, меньше, может быть, чуть больше».

Он заверил, что однозначно «число не будет составлять десятки или сотни тысяч» в этом году.

Министр здравоохранения Тауфик аль-Рабиа добавил, что всех паломников будут проверять на коронавирус до прибытия в Мекку, а после совершения хаджа они должны быть помещены на самоизоляцию дома.

Он также сказал, что хадж не позволят совершить никому в возрасте старше 65 лет или с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Это первый раз в истории Саудовской Аравии, когда столь сильно ограничивается совершение хаджа.

Реакция мусульманского мира в основном представляет из себя смесь разочарования, облегчения и принятия.

Еще до официального саудовского решения Индонезия, Малайзия, Сенегал и Сингапур уже запретили своим гражданам совершать хадж в этом году из-за опасений, связанных с коронавирусом.

«Мои надежды на поездку в были очень велики», - говорит 68-летний Камария Яхья из Индонезии агентству AFP.

«Я готовился годами. Но что я могу сделать? Это воля Аллаха - это предопределение».

Шахадат Хоссейн Таслим, глава группы, представляющей туристические агентства Бангладеш, сказал, что «многие люди будут потрясены» решением, но само оно к лучшему.

«В отличие от других стран, большинство бангладешских паломников - пожилые люди, и они уязвимы для COVID-19», - сказал он.

Пакистан, который обычно отправляет около 180 000 паломников, заявил, что в этом году страну будут представлять его дипломаты в Саудовской Аравии.

В соседней Индии министр по делам меньшинств заявил, что в 2020 году более 200 000 человек подали заявку на совершение хаджа, и что все они получат полный возврат любых денег, которые были заплачены за паломничество.

Интересное заявление сделал Мохамад Азми Абдул Хамид из консультативного совета исламских организаций Малайзии. По его словам, мусульманским народам следует разрешить принимать «коллективное решение» относительно хаджа, а не оставлять его на Эр-Рияд.