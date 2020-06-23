В столице Казахстана появится памятник борцам с COVID-19

В столице Казахстана, городе Нур-Султан, появится памятник борцам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на онлайн-форуме Biz Birgemiz, передает Kazpravda.kz.

«Как победим эту болезнь, в столице нужно поставить памятник, посвященный мужеству граждан в борьбе с КВИ. Всем гражданам Казахстана желаю благополучия. Мы обязательно победим, потому что мы вместе», — подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана добавил, что врачи, активно задействованные в борьбе с пандемией, будут отмечены государственными наградами:

«Я решил наградить специальной медалью «Халық Алғысы», которая присуждается тем гражданам, которые трудились в это сложное время. Верю, что новая государственная награда, медаль будет присуждаться патриотам».

О том, что в Казахстане учредят медаль «Халық алғысы» («Народная благодарность») за борьбу с COVID-19, сообщалось в середине мая. На сегодняшний день этой медалью были награждены 343 человека.

О необходимости поставить в Казахстане памятник борцам с коронавирусом президент Токаев также говорит давно, по крайней мере с апреля.