Хадж 2020: официально состоится, но будет сильно ограничен

Как мы и предполагали некоторое время назад, Саудовская Аравия не стала отменять хадж полностью, однако ограничила его существенно. Судя по официальному заявлению королевства, прозвучавшему в понедельник, хадж будет даже более ограничен, чем предполагалось.

По словам саудовских властей, хадж в этом году смогут совершить «очень ограниченное число» паломников. Напомним, что хадж состоится уже в следующем месяце.

Решение ограничить хадж в этом году очевидно непросто далось королевству, для которого ежегодное паломничество приносит значительные финансовые средства. Это также весьма тяжелое решение для миллионов мусульман по всему миру, включая тех, кто всю жизнь копил средства для путешествия к святым землям.

Нынешняя практическая отмена международного хаджа стала первым случаем в истории Саудовского королевства, когда вводятся столь строгие ограничения. Для короля Саудовской Аравии организация хаджа была важным делом, которое обеспечивала его международное признание в качестве «Хранителя Двух Святынь».

В своем заявлении министерство по делам хаджа и умры, которое занимается организацией паломничества, сообщило, что в этом году хадж смогут совершить только паломники из Саудовской Аравии и граждане других стран, проживающие в королевстве.

«Это решение принято для обеспечения того, чтобы хадж совершался безопасным образом с точки зрения общественного здравоохранения, при соблюдении всех профилактических мер и необходимых протоколов социального дистанцирования, для защиты людей от рисков, связанных с этой пандемией», - говорится в заявлении.

В заявлении не указывается, какое число паломников ожидается в этом году, но несомненно их будет лишь мизерный процент от прошлогодней цифры в почти 3 миллиона человек, из которых большая часть приехала из-за пределов Саудовской Аравии.

В заявлении также не указано, какие меры предосторожности будут предприняты для предотвращения распространения вируса среди паломников.

Как бы то ни было, нам остается надеяться, что в следующем году хадж пройдет как всегда, нормальным образом.