Хадж 2020: скорее всего состоится, но сильно ограниченный

Появилась новая информация относительно возможного совершения хаджа в этом году. Судя по всему, полного запрета хаджа все таки не будет, но количество паломников, которым разрешат совершить хадж в этом году, будет резко сокращено. Об этом сообщили Reuters в понедельник источники, знакомые с этим вопросом.

Около 2,5 миллионов паломников стекаются в Мекку и Медину каждый год для совершения паломничества, обязательного для каждого мусульманина хотя бы раз в жизни. По официальным данным, хадж и умра приносят Саудовской Аравии около 12 млрд. долларов в год.

Тем не менее, ранее королевство приостановило совершение умры и попросило людей по всему миру воздержаться от планирования хаджа, который должен начаться в конце июля.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 100 000 человек, а портовый город Джидда, через который проходит много паломников по пути в Мекку, снова закрыт на 15 дней после всплеска инфекции.

Королевство в настоящее время рассматривает вопрос о разрешении «только символических чисел» в этом году, сообщили Reuters два источниках. Разумеется, даже это символическое число ожидает ряд дополнительных ограничений и медицинских проверок. Кроме того, полностью будет запрещен въезд пожилым паломникам.

Напомним, что каждый год страны получают квоту на то, сколько их граждан могут совершить паломничество, чтобы обеспечить справедливое распределение.

В этом году власти Саудовской Аравии полагают, что дополнительные жесткие меры могут позволить королевству получить лишь до 20 процентов от обычной квоты паломников в каждой стране, сообщает Reuters.

По словам трех источников, некоторые чиновники все еще настаивают на полной отмене хаджа.

Впрочем, некоторые страны уже и сами отменяют планы по совершению хаджа. Так, об отмене сезона хаджа 2020 в начале июня заявила Индонезия. Это самая населенная мусульманская страна мира, соответственно с крупнейшей квотой - более 220 000 индонезийцев планировали совершить хадж в этом году, причем более 90% уже зарегистрировались для путешествия.

По словам Фахруль Рази, министра по религиозным делам в Индонезии: «Правительство решило отменить Хадж-2020, поскольку власти Саудовской Аравии не смогли обеспечить определенность».

«Это было очень горькое и трудное решение. Но мы обязаны защищать наших паломников и работников хаджа».

В прошлом месяце Индонезия потребовала от Эр-Рияда объявить окончательное решение, а президент Джоко Видодо провел специальный телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом по этому вопросу, сказал Рази.



Джакарта еще подумывала разрешить паломничество половине обычного числа паломников, чтобы уменьшить риск, но вместо этого решила оставить их всех дома, добавил он. О таком же решении заявил и соседний Сингапур.

Напомним, что с тех пор, как в 1932 году было основано Королевство Саудовская Аравия, хадж еще ни разу не был отменен полностью, хотя отдельные ограничения вводились и раньше.

Ограничение или отмена хаджа приведет к еще большему напряжению в финансах правительства после падения цен на нефть и потери доходов из-за мер по ограничению, принятых для борьбы с коронавирусом. Аналитики прогнозируют серьезный экономический спад в этом году.

План экономических реформ наследного принца Мухаммада бин Салмана направлен на увеличение вместимости хаджа и умры до 30 миллионов паломников в год и получение доходов в размере 13,32 млрд долларов к 2030 году.