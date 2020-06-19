Терроризм на марше

Вчерашняя новость о смерти от коронавируса бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, прославившегося недавно обжалованием в суде решения Владимира Путина об его увольнении, у одних родила сомнения об истинных причинах его смерти, а о других и вовсе их не оставила.

Это понятно, ведь тяжба Игнатьева с Путиным для нынешней России, в которой судебная система полностью подконтрольна, а на каждого бывшего и нынешнего главу региона и вообще чиновника есть компромат, позволяющий упрятать его далеко и надолго, была чем-то совершенно фантастическим. И исходя из этих вводных, все понимали, что шансов у Игнатьева нет и сомневались лишь в том, насколько плохо все это для него закончится.

Мог ли быть Игнатьев намеренно убит, либо его просто не стали спасать или наоборот он пошел на свой отчаянный поступок, потому что внутренне чувствовал приближение смерти, нам неизвестно. Зато известно другое - в такой политической системе, которая создана нынешней властью, мысли о том, что любой ее противник умирает не своей смертью или оказывается жертвой провокации, которая потом выдается за несчастный случай, возникают не на ровном месте и полностью оправданы.

Взять к примеру еще одну новость этой недели. Менее, чем год назад в Берлине был убит чеченец Зелимхан Хангошвили, который до этого не раз заявлял об угрозах в его адрес со стороны российских спецслужб и уже подвергался одному покушению (https://golosislama.com/news.php?id=37079). В принципе, мало у кого были сомнения в том, кто организовал это убийство, однако, кремлевские пропагандисты как всегда поспешили перевести все это на некие "бандитские разборки", а сам Путин заявил: "я не знаю, что с ним произошло - это бандитская среда и там может произойти все, что угодно".

И тем не менее, вчера Федеральная прокуратура Германии официально объявила о том, что уже давно было установлено в рамках расследований ряда неправительственных организаций и спецслужб - заказ на убийство Хангошвили киллеру был отдан "структурами, подчиняющимися российскому правительству".

Хотя на самом деле, это большой вопрос, кто кому действительно подчиняется - эти "структуры" "российскому правительству" или оно им. Еще одной новостью этой недели стала публикация большого доклада "Лубянская Федерация", подготовленного центром "Досье", который ранее проводил ряд расследований подобных политических убийств, в том числе убийства журналистов Орхана Джемаля и его коллег в ЦАР, организованного теми же силами. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с этим докладом (https://fsb.dossier.center/).

Помимо множества фактов о тех или иных подразделениях и персоналиях в докладе содержатся выводы общего характера, в том числе, следующие:

"За последние 10 лет ФСБ, преимущественно силовыми методами, поставила под свой контроль почти все государственные институты. Министерство обороны, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и другие структуры стали зависимы от ФСБ. Кроме того, представители спецслужбы регулярно влияют на решения судей, нарушая принцип независимости судебной ветви власти. Подобная система создает дисбаланс между государственными ведомствами и угрожает безопасности страны;

...Методы, которые использует ФСБ, зачастую нарушают конституционные права граждан и включают в себя худшие практики времен КГБ. Офицеры спецслужбы и зависимые от них сотрудники других государственных ведомств ущемляют свободу слова, фальсифицируют уголовные дела, занимаются рейдерством, прибегают к пыткам и, кроме того, участвуют в убийствах лиц, неугодных Кремлю, на территории России и за рубежом;

...ФСБ выполняет функции репрессивного аппарата, который работает как против оппозиционно настроенных граждан, так и против встроенных во властную вертикаль бизнесменов, чиновников или силовиков, по тем или иным причинам неугодных Кремлю, а также отдельным высокопоставленным лицам или «кланам».

Таким образом, доклад описывает перерождение ФСБ из государственной организации, которая должна обеспечивать безопасность общества, в полукриминальную структуру, присвоившую себе функции «второго правительства» и вторгающуюся буквально во все сферы общественной и государственной жизни".

То, что в такой ситуации в смерти любой неугодной властям фигуры общество начинает видеть убийство, абсолютно оправдано, как бы кремлевские троли ни шутили про "кровавое гэбе", пытаясь выставить его плодом воспаленного воображения оппозиционеров.

А 1 июля будет решаться не вопрос о защите "традиционных ценностей", "исторической памяти" и "государственном суверенитете", а об еще большем упрочнении позиций тех, кто продолжит делать то, что описано в этом докладе, прикрываясь ими.