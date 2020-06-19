В Пакистане частично восстановили строгий карантин

Власти Пакистана восстановили строгий карантин в новых «горячих точках» своего крупнейшего города Карачи. Локдаун вступил в силу в четверг и продлится по меньшей мере две недели, так как новый коронавирус продолжает распространяться в стране.

Ранее частичный локдаун был восстановлен в ​​районах Лахоре, Пешавара и других городов, после того, как федеральное правительство заявило, что число случаев заражения Covid-19 может увеличиться в восемь раз к концу июля и составить 1,2 миллиона.

Объявление было сделано через восемь дней или 45 500 случаев после того, как Всемирная организация здравоохранения попросила пакистанские власти ввести «периодические локдауны», чтобы обуздать распространение нового коронавируса.

С более чем 160 100 случаями Пакистан уверенно поднимается в рейтинге стран с наибольшим количеством инфекций, и в настоящее время занимает 13-е место в списке.

Ранее премьер-министр Имран Хан обосновал свое решение отменить карантинные ограничения, сославшись на экономический кризис, и заявил, что идея полного локдауна была спущена сверху элитами.

В минувшее воскресенье министр планирования Асад Умар предупредил, что число выявленных случаев может удвоиться к концу июня до 300 000 и достигнуть 1 миллиона до конца июля, если текущие тенденции сохранятся.