В Турции оштрафовали жилищный кондоминиум за дискриминацию женщин в буркини

Государственное турецкое агентство по правам человека и равенству (TIHEK) наложило штраф в размере 5000 лир (729 долл. США) на управление жилищным кондоминиумом, которое запретило женщинам носить буркини в бассейне кондоминиума. Об этом сообщает Daily Sabah.

Владельцы комплекса запретили двум безымянным женщинам, одетым в буркини, плавать в бассейне кондоминиума в одном из городов Турции. Женщины обратились в администрацию с просьбой отменить это решение, и, когда их апелляция была отклонена, они обратились в TIHEK, заявив, что столкнулись с публичным замешательством, так как им было отказано в праве пользоваться бассейном. Администрация кондоминиума заявила в свою защиту, что они приняли решение «защитить здоровье других жителей», но расследование агентства показало, что кондоминиум нарушает правила агентства по борьбе с дискриминацией.

TIHEK говорит, что администрация не предоставила конкретных доказательств того, что действия женщин наносили ущерб здоровью других жителей. Отдельное расследование Министерства здравоохранения также подтвердило мнение агентства о том, что нет никаких научных доказательств того, что ношение буркини в общественных плавательных бассейнах ставит под угрозу здоровье других купающихся людей.

В последние годы ряд кондоминиумов и пляжей в Турции попали в центр скандалов из-за запрета буркини. Относительно недавно тысячи мусульманских женщин в Турции подвергались дискриминации за ношение платков и другой одежды, связанной с их верой. Турция в настоящее время не запрещает носить буркини или аналогичную одежду, но частные заведения иногда запрещают мусульманкам плавать под надуманными предлогами, вроде угрозы общественному здравоохранению.