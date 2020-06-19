В Турции появилась первая женщина-прокурор в хиджабе

Совет судей и прокуроров Турции (HSK) 17 июня назначил прокурором Тубу Эрсоз, которая стала первым турецким государственным прокурором, которая носит хиджаб.

Эрсоз был назначен главным прокурором в районе Бейшехир в городе Конья в рамках летнего указа 2020 года.

Кроме того Совет судей и прокуроров Турции объявил о массовых перестановках 4626 судей и прокуроров в нескольких провинциях.

Поздравляя судей и прокуроров с их новыми должностями, министр юстиции Абдулхамит Гюль написал в Твиттере: «Желаю успехов судьям и прокурорам, назначенным на их новые должности Советом судей и прокуроров, и желаю, чтобы указ был полезным для судейского сообщества».