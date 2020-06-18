Трамп подписал Уйгурский законопроект

Президент США Дональд Трамп подписал в среду закон, предусматривающий санкции против лиц, ответственных за репрессии против уйгурских мусульман в китайско Синьцзяне.

Уйгурский законопроект, который был принят Конгрессом США лишь с одним голосом «против», призван донести Китаю сигнал о правах человека с помощью санкций против тех, кто несет ответственность за притеснение представителей мусульманского меньшинства.

Министерство иностранных дел Китая уже заявило, что американский закон является злонамеренной атакой.

«Мы вновь призываем американскую сторону немедленно исправить свои ошибки и прекратить использовать этот закон о Синьцзяне для нанесения вреда интересам Китая и вмешательства во внутренние дела Китая», - говорится в заявлении министерства.

«В противном случае Китай решительно примет контрмеры, и все вытекающие из этого последствия должны полностью нести США».

Трамп выступил с заявлением, сказал, что некоторые требования санкций могут ограничить его конституционную власть в качестве президента для проведения дипломатии, поэтому он будет рассматривать их как консультативные, а не обязательные. Церемонию в честь подписания в этот раз не организовывали.

Между тем как раз сейчас некоторые американские издания опубликовали выдержки из новой книги его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Среди других утверждений в книге Болтона сказал, что Трамп одобрительно отзывался об объяснениях китайского президента Си Цзиньпина относительно того, «почему он на самом деле строил концентрационные лагеря» для уйгуров, во время встречи Большой двадцатки в Осаке в 2019 году, на которой присутствовали только переводчики.

Болтон написал, что американский переводчик сказал, что Трамп одобрительно говорит о лагерях. Болтон добавил, что по словам Мэтта Поттингера, чиновника Совета национальной безопасности, и ястреба по отношению к Китаю, Трамп также сказал нечто подобное во время поездки в Китай в 2017 году.

В общем вряд ли для кого-то может стать сюрпризом, что Дональд Трамп вполне себе одобрительно относится к концлагерям для мусульман. Единственное, чем «повезло» уйгурам, в отличие от палестинцев или кашмирцев, это с угнетателем, который, так уж и совпало, является геополитическим противником Вашингтона. Впрочем, вряд ли у кого-то были другие иллюзии.

Напомним, что уйгурский закон требует ввода санкций против секретаря Коммунистической партии Синьцзяна Чэнь Цюаньго, который также является членом влиятельного Политбюро, за "грубые нарушения прав человека". Он также призывает американские компании, работающие в Синьцзяне, принять меры для обеспечения того, чтобы в их цепочках поставок не было принудительного труда.

Всемирный уйгурский конгресс, одна из основных групп уйгурских изгнанников, приветствовал решение Трампа, заявив, что «он дал надежду отчаявшемуся уйгурскому народу».