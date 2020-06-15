Власти ЮАР отказались признать мусульманские браки

Мусульмане по всей Южной Африке выступают против решения на прошлой неделе министра внутренних дел, который заявил, что его ведомство не может на законных основаниях признать мусульманские браки.

Спор разгорелся после того, как министр Аарон Мотсоаледи заявил, что свидетельства о смерти не могут указывать на то, что кто-то был женат, если брак не считается действительным в соответствии с законодательством Южной Африки.

С 1994 года в соответствии с правилом Африканского национального конгресса Южная Африка признавала только традиционные африканские браки. Религиозные браки, в том числе мусульманские, считаются недействительными.

«Брак, заключенный с точки зрения мусульманских обрядов, до сих пор не признан в Южной Африке», - сказал Мотсоаледи, отвечая на письменный парламентский запрос лидера партии «Аль-Джама» Ганифа Хендрикса. «У департамента не было полномочий указывать в свидетельстве о смерти, что человек женат, если это не соответствует положениям закона».

Хендрикс ходатайствовал перед правительством о признании мусульманских браков (никаха). Он говорит, что его мотивировали смертью мусульман от COVID-19, болезни, вызванной новым коронавирусом.

Когда мусульманин умирает от COVID-19, «тогда все те вдовы, которые были замужем в течение 40 лет ... получают свидетельство о смерти, которое гласит, что мужчина никогда не был женат», - говорит Хендрикс. «И это ошеломило многих мусульманских женщин».

Официальных данных о том, сколько мусульман Южной Африки умерло от COVID-19, нет. В целом, по данным исследователей Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 15 июня в Южной Африке было зарегистрировано чуть более 70 000 случаев заражения и 1480 случаев смерти.

Отказ правительства признать мусульманские браки оказывает значительное влияние на женщин и детей.

«Мусульманки имеют право на достоинство», - говорит Хендрикс. «Их дети считаются незаконорожденными, если они рождены не в никахе. Если их супруг умирает, в свидетельстве о смерти говорится: «Никогда не был женат». Таким образом, их достоинство ущемляется от колыбели до могилы. Это недопустимо в демократической Южной Африке».

Между тем женский правовой центр в Южной Африке ведет борьбу за изменение статуса брака мусульман.

«Суды не признают их брак, и поэтому они подвергаются любым неформальным, нелегальным процессам, установленным с точки зрения религии, для решения вопроса о разделе имущества в случае развода», - говорит адвокат центра Шарлин Мэй.

В 2018 году центр выиграл дело в Высоком суде Западного Кейпа, который постановил, что правительство должно узаконить мусульманские браки в течение двух лет.

Государство оспорило это решение, и Верховный апелляционный суд должен рассмотреть дело.

Примечательно, что мусульмане Южной Африки в общем то не просят даже о легализации полигамии, например, которая и так остается крайне редким явлением. Все о чем, они просят, это чтобы браки, заключаемые в мечетях согласно правилам Ислама, признавались в качестве ...браков. При этом в ЮАР признаются не только традиционные африканские браки, но и однополые браки.

Правительство ЮАР говорит, что оно работает над сводным законопроектом о браке. Но Хендрикс опасается, что могут пройти годы.

«Мы не можем ждать четыре года, привлекая общественность и составляя проекты», - сказал Хендрикс. «Все, что мы хотим в этом акте, - это чтобы мусульманский брак стал действительным браком, как однополый брак».

Впрочем, правительство надеется, что законопроект будет завершен к марту следующего года.