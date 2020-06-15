Пакистан борется с нашествием саранчи, превращая ее в птичий корм

Цыплята в Пакистане пируют над горами собранной саранчи в рамках инициативы по борьбе с вторжением насекомых, которые угрожают запасам продовольствия в бедной стране.

Премьер-министр Имран Хан одобрил планы по расширению пилотного проекта в провинции Пенджаб, где жители деревень зарабатывали деньги, собирая саранчу, которая затем высушивалась, измельчалась и добавлялась в корм для домашней птицы.

В настоящее время пакистанские фермеры сражаются с худшим вторжением саранчи за 25 лет, которая грозит уничтожить весь урожай в сельскохозяйственных районах Пакистана, заставляя людей искать доход помимо фермерства.

Мухаммед Хуршид из пакистанского министерства продовольствия и биотехнолог Джохар Али разработали программу, опираясь на опыт разрушенного войной Йемена, где власти поощряют людей есть богатую белком саранчу в условиях голода.

Ученые выбрали пенджабский район Окара, где фермеры не использовали никаких пестицидов, которые сделали бы саранчу непригодной для потребления.

«Сначала мы должны были научиться сами, а затем научить местных жителей ловить саранчу. Сети против них бесполезны», - сказал Хуршид агентству AFP.

Ночью саранча скапливается на деревьях и растениях, что облегчает ее собирание, поскольку насекомые неподвижно лежат при низких температурах, пока солнце не начнет подниматься.

За вознаграждение в 20 рупий (12 центов) за килограмм саранчи местные жители работали всю ночь, чтобы собрать ее.

Одна женщина, которая потеряла весь свой урожай из-за насекомых, рассказала, что она и ее сын заработали 1 600 рупий (10 долларов) во время одного похода по сбору саранчи, что помогло компенсировать финансовый ущерб.

Поначалу организаторы изо всех сил пытались убедить фермеров присоединиться к охоте на саранчу, но к третьему вечеру слухи распространились, и к ним присоединились уже сотни людей, которые собрались со своими сумками, чтобы набить их саранчй.

С 20 тоннами пойманной саранчи у властей не хватило денег на оплату сборщиков, и программа была приостановлена.

Министерство, которое недавно объявило результаты февральского пилотного проекта, сейчас готовится распространить проект на другие места.

Собранная саранча пошла к Hi-Tech Feeds - крупнейшему пакистанскому производителю кормов для животных - который заменил 10 процентов сои в курином корме насекомыми.

«С кормом проблем не возникало, у саранчи есть хороший потенциал для использования в кормах для домашней птицы», - сказал генеральный директор Мухаммад Атар. Он добавил, что модифицированный продукт был испробован на на 500 цыплятах-бройлерах.

Хотя этот проект не является ключевым решением проблемы опустошения сельскохозяйственных культур саранчой, он может дать пострадавшим фермерам новый источник дохода и ослабить давление на власти, борющиеся с прожорливой саранчой с помощью пестицидов.

В этом году рои саранчи сожрали урожай в Восточной Африке, на Аравийском полуострове, в некоторых частях Индии, дойдя до стран Центральной Азии, а эксперты опасаются, что их число значительно увеличится, когда в этом месяце начнутся муссонные дожди.

Кризис настолько серьезен, что правительство объявило чрезвычайное положение в стране и обратилось за помощью к международному сообществу.

Бананы, манго, овощи и другие культуры являются особенно уязвимыми, и это вызывает опасения по поводу нехватки продовольствия, равно как и по поводу урожая пшеницы и хлопка, которые обеспечивают Пакистану жизненно важный доход.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Пакистан может понести убытки в размере около 5 миллиардов долларов, если будет повреждено 25 процентов его культур.

Сокращение урожая также может привести к росту цен и риску ухудшения продовольственной безопасности.

По данным Всемирной продовольственной программы, около 20 процентов населения уже недоедают, и почти половина всех детей в возрасте до пяти лет отстают в росте.