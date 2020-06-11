ООН отметила "продуктивные" переговоры с воюющими сторонами в Ливии

Организация Объединенных Наций заявила, что противоборствующие стороны Ливии «полноценно» участвовали в военных переговорах, направленных на прекращение боевых действий в стране, назвав виртуальные встречи «продуктивными».

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) заявила в среду, что 3 июня она провела встречу с делегацией восточных сил Халифы Хафтара, а во вторник - с делегацией международно признанного правительства национального согласия (ПНС) в Триполи.

«Обе встречи - которые были проведены виртуально - были продуктивными и позволили МООНПЛ обсудить с делегациями последние события на местах», - сказали в миссии.

Последний раунд переговоров состоялся после провала 14-месячного наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара по захвату Триполи и его отступления с большей части ее территории на северо-западе Ливии после серии военных неудач.

Усилия сил ПНС с понедельника по продвижению на восток и захвату центрального города Сирт, фактически уничтожившие все завоевания ЛНА с начала ее кампании в Триполи в апреле 2019 года, были отражены воздушными налетами, цитировался военный источник LNA. Агентство Рейтер

В период с 5 по 8 июня миссия заявила, что зафиксировала по меньшей мере 19 жертв среди мирного населения, в том числе три женщины и пять детей, а также 12 раненых в результате обстрелов в трех местах около Сирта.

Отдельно министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду заявил, что его страна отвергла предложение Египта о прекращении огня, так как этот план направлен на спасение Хафтара.

«Усилия по прекращению огня в Каире были мертворожденными. Чтобы подписать соглашение о прекращении огня, это должно быть сделано на платформе, которая объединяет всех», - сказал Чавушоглу Hurriyet Daily News.

«Призыв к прекращению огня, чтобы спасти Хафтара, не кажется нам ни искренним ни правдоподобным».