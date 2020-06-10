Ливия: что стоит за решением ПНС наступать на Сирт?

Ослабленный, но все еще не побежденный — именно в этой позиции в настоящее время находится ливийский военный командир Халифа Хафтар, рассуждает на страницах Al-Jazeera Рами Алляхум.

После начала военной кампании по захвату контроля над столицей в апреле прошлого года 76-летний военачальник испытал ряд неудач в последние два месяца, в результате чего международно признанное правительство национального согласия (ПНС) в Триполи вернуло под свой контроль большую часть западной Ливии.

С тех пор самозваная Ливийская национальная армия (ЛНА) была выведена в прибрежный город Сирт, примерно в 450 км к востоку от Триполи, и авиабазу Аль-Джуфра в центральной части Ливии.

Воодушевленные недавними военными победами в западной части Ливии, силы ПНС начали наступление, чтобы захватить Сирт, и в настоящее время боевые действия сосредоточены на западной и южной окраинах города.

Известный как место рождения бывшего правителя Муаммара Каддафи, Сирт имеет значительную символическую ценность, поскольку он расположен примерно на полпути между Триполи и бастионом Хафтара, городом Бенгази, на востоке.

«Ливия не будет построена без ее востока», - заявил в воскресенье министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага.

Но в стороне от символики, некоторые аналитики предупреждают, что решение ПНС продолжать преследовать Хафтар на востоке было нелогичным и рискует поставить под угрозу достигнутые успехи.

Внутренняя динамика определенным образом объясняет склонность ПНС выбирать военное решение, которое приведет к дальнейшей маргинализации Хафтара.

Ряд должностных лиц ПНС, в том числе премьер-министр Файез аль-Саррадж, неоднократно отказывались вести переговоры с Хафтаром, ссылаясь на прошлые нарушения ЛНА соглашений о прекращении огня и нападения на гражданскую инфраструктуру, включая жилые кварталы и больницы.

Заместитель премьер-министра Ахмед Майтыг недавно столкнулся с волной презрения по возвращении с переговоров в России, сообщив своему начальству, что Москва объявила Сирт красной линией.

«Красные линии нарисованы кровью наших мучеников. Только слабые и рабские оппортунисты поддаются иностранному давлению», - ответил министр внутренних дел Башага в своем Твиттере в воскресенье.

Между тем, события в египетской столице на выходных, возможно, послужили стимулом для ПНС продолжать наступление, на фоне предположений о том, что иностранные покровители Хафтара надеются свергнуть его.

Во время пресс-конференции в Каире в субботу Хафтар появился вместе с президентом Египта Абдуль-Фаттахом ас-Сиси, а также Агилой Салехом, спикером Палаты представителей на востоке страны.

Одетый в костюм - в отличие от его обычной военной формы - Хафтар объявил о своей поддержке одностороннего предложения Египта о прекращении огня. Это произошло через несколько месяцев после его объявления о скором захвате столицы.

Эмадеддин Бади, старший научный сотрудник Атлантического совета и аналитик по Ливии, сказал, что присутствие Салеха в Каире свидетельствует о снижении терпения со стороны сторонников Хафтара.

«Нет никакой другой фигуры, с которой кто-либо может взаимодействовать на востоке, кроме него (Салеха), так что это самый простой способ иметь некую форму племенных представителей восточного блока, но также и политическую», - сказал Бади.

По словам Бади, поражение ЛНА на западе Ливии также вызывает раскол среди иностранных покровителей Хафтара: Объединенные Арабские Эмираты и Франция вкладывают средства в Хафтара как личность, а Россия и Египет делают ставку на его фракцию в целом.

Дальнейшее ограничение масштабов маневра Хафтара в продвижении вперед - скрытая природа иностранной военной поддержки, которой он пользовался.

«На данном этапе Эмираты больше не могут его поддерживать, по крайней мере, не настолько, чтобы он мог вернуть себе все, что потерял, не ставя под угрозу их правдоподобное отрицание своей причастности к конфликту», - сказал Бади.

«Французы тоже не могут этого сделать, так что вы остаетесь с русскими и египтянами, чья главная задача, по моему мнению, это вовсе не поддержка Хафтара. Их участие в Ливии не является экзистенциальным».

Турция в этом отношении выступает особняком, так как открыто заявляет о своей роли в Ливии.

По словам Бади, это дает Анкаре значительные рычаги влияния на то, как она поддерживает ПНС, и мы вполне может увидеть, что она увеличивает свои инвестиции в ПНС.