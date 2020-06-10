Трамп намерен подписать Уйгурский законопроект

Президент США Дональд Трамп планирует подписать закон, предусматривающий санкции в отношении китайских чиновников, ответственных за угнетение уйгурских мусульман, - сообщил источник, знакомый с этим вопросом в понедельник, без указания сроков подписания, передает Reuteurs.

Законопроект, принятый Палатой представителей США и Сенатом при поддержке двухпартийцев в прошлом месяце, предусматривает введение санкций против лиц, ответственных за репрессии против уйгуров и других мусульманских меньшинств в китайской провинции Синьцзян, где, по оценкам ООН, более миллиона мусульман содержатся в лагерях.

Китайское посольство в Вашингтоне повторило предыдущее заявление, отметив, что законопроект "явно клевещет на меры Китая по борьбе с терроризмом и дерадикализации и серьезно вмешивается во внутренние дела Китая", и что Китай "осуждает и решительно выступает против (законопроекта)".

«Мы призываем США немедленно исправить свою ошибку, прекратить использование проблем, связанных с Синьцзяном, для вмешательства во внутренние дела Китая и воздерживаться от дальнейшего продвижения по неверному пути», - добавили в посольстве.

Принятый законопроект продвигается на фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином в связи с происхождением нового коронавируса и недавней попыткой Китая обуздать свободу Гонконга посредством нового закона о национальной безопасности. Китай отрицает, что не справился со вспышкой, и заявляет, что США должны прекратить вмешиваться в дела Гонконга и Китая.

На прошлой неделе Трамп заявил, что не рассматривает вопрос о введении санкций против президента Китая Си Цзиньпина в связи с тем, что Пекин пытается ввести свое законодательство в Гонконге. Но президент-республиканец недавно приказал своей администрации начать отмену специального режима США в отношении Гонконга, чтобы наказать Китай, и заявил, что Вашингтон также наложит санкции на лиц, которые считаются ответственными за «абсолютное удушение свободы Гонконга».

Уйгурский законопроект, предложенный сенатором-республиканцем Марко Рубио, выделяет секретаря коммунистической партии Синьцзяна Чэнь Цюаньго, члена влиятельного Политбюро Китая, как человека, ответственного за «грубые нарушения прав человека» в Синьцзяне.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg сообщило о том, что законопроект уже на самом деле подписан.