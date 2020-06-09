Ливия: силы ПНС продолжают наступление на Сирт

Ливийские бойцы, воюющие на стороне признанного ООН правительства страны, форсировали наступление на стратегический город Сирт, чему способствовали недавние завоевания на поле боя и отвод войск мятежного генерала Халифы Хафтара от столицы Триполи.

Наступление в понедельник продолжилось несмотря на одностороннее предложение о прекращении огня, которое прозвучало на выходных со стороны Египта, поддерживающего самопровозглашенную Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара.

Министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага заявил, что его сторона будет участвовать в политических переговорах только после того, как будут взяты Сирт, а также южная авиабаза Джуфра.

Глава ПНС Файез аль-Саррадж призвал свои войска «продолжить свой путь» к Сирту, согласно заявлению, опубликованному Мухаммадом Гнуну, представителем союзных с Триполи сил. Гнуну разместил кадры с захваченными танками и транспортными средствами на окраине Сирта.

Однако силы Хафтара также сообщили, что они уничтожили военную роту, в которую входили турецкая военная техника, а также автобус, предположительно перевозивший турецких военных и сирийских наемников, которые помогали Триполи.

Двое жителей Сирта заявили, что в результате обстрела бойцами ПНС в понедельник погибли по меньшей мере восемь мирных жителей и было ранено еще шесть человек в городе Талатин, в 30 км к западу от Сирта. Жители говорили на условиях анонимности из-за боязни репрессий. Пока не поступило комментария от ополченцев Триполи.

Ливийский Красный Полумесяц в Сирте заявил, что среди погибших была семья из семи человек.

Напомним, что при поддержке Турции силы ПНС завоевали стратегическое превосходство на прошлой неделе, после захвата столичного аэропорта, всех главных пунктов въезда и выезда в город и ряда ключевых городов, что вынудило бойцов Хафтара отступить. Впрочем, само хафтаровское командование изображает свое отступление как тактическую меру, которая якобы должна проложить путь мирному процессу при поддержке ООН.

В понедельник войска Хафтара продолжили терять позиции из-за наступления сил ПНС, которые продвигались к Сирту.

«Я разговаривал с военными лидерами [сил ПНС] здесь, на месте, и они сказали мне, что вчера они добились значительных успехов», - передает Малик Трэйна (Al Jazeera) из Абу Грейна, расположенного в 140 км к западу от Сирта.

«Они вошли в западные ворота Сирта ... и контролируют этот район. Они также вошли в Вади-эль-Джарф, который находится на юге Сирта», - сказал он.

«Из того, что нам сообщили наши источники, многие силы, лояльные Хафтару, были выведены в восточную Ливию, но есть те, кто остаются в Сирте. И продолжат ли они сражение, нам придется выяснить».

Прибрежный средиземноморский город Сирт является ключевыми воротами основных нефтяных месторождений страны на востоке, которые до сих пор удерживаются силами Хафтара.

Взятие Сирта откроет путь для бойцов Триполи, чтобы продвинуться еще дальше на восток и потенциально захватить контроль над жизненно важными нефтяными установками, терминалами и нефтяными месторождениями, которые племена, связанные с Хафтаром, закрыли ранее в этом году, отрезав основной источник дохода Ливии.