Российские наемники в Ливии осквернили и сожгли мечеть

Российские наемники из ЧВК "Вагнер", сражающиеся в Ливии на стороне мятежника Халифы Хафтара, перед отступлением от ливийских правительственных сил осквернили и сожгли мечеть Ниффати в Айн Зарре в южном Триполи.

https://www.youtube.com/watch?v=HQwAmSC1lZQ

Подонки нацарапали на стене уничтоженной мечети надпись: "Я вижу мечети на русской земле, а лучше бы видел их в адском огне", нацистские аббревиатуры и лозунг "14/88", "White Power", а также лозунг петербургских ультрас: "В цветах "Зенита" нету черного".

Вот какие люди, а точнее нелюди, выполняют очередной интернациональный долг в очередной мусульманской стране. Конечно, таких ублюдков хватает и среди западных крестоносцев в мусульманских странах, но не приходится сомневаться в том, что всплыви такая история про них, как минимум военное командование принесло бы свои извинения народу этой страны, а виновные были бы наказаны. Кто-нибудь верит, что что-нибудь из этого произойдет в данном случае?

Все это наглядно демонстрирует, кто сражается за Халифу Хафтара, который громогласно объявляет, что ведет в Ливии "Священный джихад". Это было бы смешно, если б не было так грустно, но сейчас вопрос стоит даже не о "джихаде", а о том, есть ли у Хафтара и его сподручных, среди которых немало последователей мадхалисткого направления, включая и шейхов, хотя бы крупица мусульманского и просто человеческого достоинства. В этом случае они должны были бы громогласно осудить это кощунство и потребовать за него извинений и наказания виновных. В противном случае они окончательно распишутся в том, что являются таким же наджасом, как и те, кто воюют с ними в одних рядах.