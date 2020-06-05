В России для мигрантов могут ввести систему "социального рейтинга" как в Китае

В России думают о создании «рейтинга социального доверия мигранта», сообщает издание «Фергана».

Предполагается, что рейтинг будет основан на информации о приезжих, которую соберут через специальные мобильные приложения. Разумеется, установка приложений в таком случае может стать обязательной.

«Есть такое предложение, пока в плане эксперимента предусмотреть создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый “рейтинг социального доверия”, – сообщил источник в силовых структурах. – Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие».

Как именно будет рассчитываться рейтинг (и на что именно он будет влиять), пока точно неизвестно. Но источники допускают, что он может существенно повлиять на перспективы трудоустройства.

«Есть предложения, чтобы заполненное по всем правилам приложение давало трудовым мигрантам право получить “рейтинг доверия”, который позволял бы им легче социализироваться в России: проходить проверки документов на улице, регистрироваться к врачу, по месту жительства и устраиваться на работу через электронные трудовые биржи, – пишет «Комсомольская правда». – Возможно, в качестве поощрения приложение сможет предлагать мигрантам скидки при оплате патента или налогов и другие электронные сервисы, которые доступны гражданам России».

Вряд ли станет сюрпризом тот факт, что идея уже получила определенную поддержку во властных структурах. Сенатор Франц Клинцевич, состоящий в комитете по обороне и безопасности, назвал ее «абсолютно правильной» (заявив, что для тех, кто легально живет и работает в России, установить приложение «не составит труда»). Бывший заместитель главы Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин рассказал, что ее обсуждали давно, но не реализовали из-за недостатка средств.

Впрочем, не все согласны с таким позитивным взглядом. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов предположил, что «никто ставить ничего не будет, и работать система не будет, потому что это никому не надо». Глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина отметила, что даже смартфоны для загрузки приложения есть не у всех (многие мигранты, по ее данным, пользуются обычными кнопочными телефонами), при этом в проекте упоминаются «конфиденциальные данные, которые человек имеет право не сообщать». Глава центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов высказал справедливое опасение, что это может превратиться в инструмент контроля (по его выражению, «электронный ошейник)».

Давние читатели «Голоса Ислама» знают, что у такой системы уже давно есть аналог в стране, которая без сомнения является пионером в слежке за людьми — Китае. Именно там система «социального рейтинга» в разных видах уже давно используется для контроля над людьми. Зная о том, что Китай с его угнетением уйгуром является своего рода путеводной звездой для многих исламофобов и ксенофобов в России, легко представить, как многие россияне поддерживают такую систему для слежки за та мигрантами из Средней Азии. Естественно, при условии, что такая система не будет применяться для слежки над гражданами России. Но как говорится, лиха беда начало...