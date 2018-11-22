Пекинское "черное зеркало": китайцев будут оценивать по социальному рейтингу

В 2021 году муниципальное правительство Пекина назначит гражданам и фирмам «личные очки доверия», сообщили китайские государственные СМИ во вторник. Это новаторский спорный план Китая в отношении системы «социального кредита» для мониторинга граждан и бизнеса.



Внедрение системы привлекло международных наблюдателей, сравнивших рейтинг с романом Джорджа Оруэлла «1984», а критики заявили, что это может значительно усилить и без того жесткий контроль со стороны коммунистической партии Китая.



В плане дорожной карты, выпущенном в 2014 году, Китай заявил, что к 2021 году он создаст «систему социального кредита» для вознаграждения или наказания физических и юридических лиц, использующих технологии для регистрации различных мер финансового кредита, личного поведения и корпоративных проступков.



Но в плане не упоминается использование очков, предложенных муниципалитетом Пекина в самом новом плане, опубликованном в понедельник, чтобы улучшить деловую среду города.



Списки данных, действий и мер будут использованы для создания пробной системы «личных очков доверия» для граждан и предприятий в столице. Используемый термин также можно перевести как «кредитоспособность» или «целостность».



В плане не были указаны детали работы системы очков.



Но, по словам организаторов, информация из системы может повлиять на доступ к рынкам, общественные услуги, поездки, трудоустройство и способность начинать бизнес, при этом надежным людям предоставляется «зеленый канал», а те, кто занесен в черный список, «не смогут двигаться».



«Это важный новый подход Пекина для оценки кредитоспособности людей и привязки ее к своей жизни», - сказал неназванный чиновник из муниципального государственного планировщика, сообщает информационное агентство «Синьхуа».



По словам «Синьхуа», этот план должен служить примером для всей нации, как улучшить поведение людей и бизнеса.



Вторая система также будет создана для оценки надежности правительственных чиновников и ведомств путем измерения того, как выполняются контракты и обещания, результаты которых будут включены в оценки эффективности.



Система социального кредита, которая строится по принципу «однажды ненадежный, навсегда ограничен», побудит правительственные органы делиться дополнительной информацией о личных и служебных проступках для координации наказаний и вознаграждений.



Некоторые эксперты говорят, что система остается в зародыше и может помочь решить социальные проблемы, такие как мошенничество или продовольственная безопасность, а также отмечают, что наказания в основном ограничиваются отраслевыми черными списками, а не целостной оценкой.



Система для наказания лиц, внесенных в черный список за такие правонарушения, в том числе за отказ заплатить санкционированные судом штрафы, введенные в действие центральным правительством, была продлена в марте. Штрафы включают запрет на совершение дорогих покупок, таких как билеты на рейсы или высокоскоростные железные дороги, на срок до одного года.