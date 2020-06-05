История Варвары Карауловой продолжает оставаться в центре внимания СМИ много лет спустя после того, как поводы для этого казалось бы исчезли.

Напомним, что эта московская студентка сперва отправилась в запрещенную организацию ИГ по зову ее несостоявшегоя жениха, была задержана в Турции, добровольно вернулась в Россию с отцом под данные ему гарантии, что с ней ничего не будет, вопреки этим гарантиям была осуждена, а затем выпущена по УДО после того, как публично отказалась от Ислама, о чем и объявила на пресс-конференции, организованной ей в здании Russiа Todаy (https://golosislama.com/news.php?id=36365).

Напомним, что отвечая на соответствующий вопрос, Караулова достаточно корректно для "отказника" от Ислама (и видимо с подачи своих инструкторов), заявила, что хотя "Ислам на самом деле очень добрая, очень искренняя религия", но "Ислам это не мое". Многие православные миссионеры встретили эту новость с воодушевлением как свидетельство возвращения в лоно церкви еще одной "заблудшей овечки", тем более, что ее перековкой в колонии занимался известный московский православный священник, протоиерей Алексей Уминский.

Однако церковная среда через некоторое время для Варвары тоже оказалась "не ее", по крайней мере в вопросе выбора супруга, который для воцерковленной православной христианки должен играть чрезвычайно важную роль. Не успев в свое время выйти замуж за бойца ИГ, не так давно она заявила, что собирается стать женой бойца московской адвокатуры Олега Елисеева (на фото), который исповедует... иудаизм. Возможно, так она найдет то, что является действительно "ее", несмотря на ее типично русское имя.

Но хоть Караулова и решила прислониться сперва к одной государствообразующей религии современной России, а потом к другой, силовики ее оставлять в покое не собираются. Вчера суд удовлетворил ходатайство МВД о продлении в отношении нее административного надзора до середины 2029 года, что включает в себя запрет покидать дом с 22-00 до 6-00. Несмотря на это Russia Today которая брала ее на поруки, пытается представить дело таким образом, что девушка все равно чувствует себя счастливой и свободной.

Впрочем, надо признать, что "поднадзорная свобода" Карауловой по сути мало отличается от "свободы" остальных россиян, которые по мнению Russia Today веcьма ею довольны. Так что, добро пожаловать в клуб свободных и cчастливых роccиян, Варвара.