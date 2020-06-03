Ингушский оппозиционер Резван Оздоев освобожден из-под стражи

Железноводский городской суд освободил ингушского активиста и участника протестов в Ингушетии Резвана Оздоева, сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на его адвоката Казима Атабиева.

Оздоев отбыл год и два месяца под следствиям в тюрьмах Нальчика и Пятигорска. Решением суда ему дали срок год и семь, но пять месяцев сократили, посчитав активисту день за полтора.

По словам адвоката, ранее его подзащитный не признал свою вину в нападении на росгвардейца 26 марта 2019 года в ходе столкновения митингующих с силовиками в Магасе.

Напомним, что собравшиеся тогда выступали против сделки с Чечней по вопросу границы.