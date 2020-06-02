Антифашисты в США: внутренние террористы или борцы за свободу?

Американский президент Дональд Трамп попытался найти виновных в массовых бунтах, которые продолжаются по всей стране, и в воскресенье дал понять, что готовится обозначить активистов, связанных с движением «антифа», в качестве «внутренних террористов».

Многие правовые эксперты уже заявили, что такой шаг будет неконституционным, и даже если получится соблюсти его законность, обеспечить его соблюдение будет весьма непросто. Ведь все, кто хотя бы немного знакомы с таким явлением как антифа (антифашисты), знают, что это вовсе не одна конкретная группа, а достаточно аморфное движение. Причем многие антифашисты описывают себя как социалисты, анархисты, коммунисты или антикапиталисты.

Иными словами, для того, чтобы определить их террористами, Трампу и американским федеральным силовикам предстоит как-то собрать вместе сторонников децентрализованного движения без известных лидеров, без штаб-квартиры и без какой-либо четкой идеологии, кроме противостояния тому, что сами сторонники считают правыми или фашистскими движениями.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил «насильственные радикальные элементы» в том, что они украли голоса «мирных и законных акций протеста», которые спонтанно выросли по всей территории США после того, как невооруженный афроамериканец Джордж Флойд был убит полицейскими в Миннесоте на прошлой неделе.

Барр сказал, что эти «посторонние» преследовали свою собственную цель, добавив, что он поручил чиновникам около 56 отдельных совместных групп по борьбе с терроризмом в ФБР по всей стране выявлять, задерживать и обвинять агитаторов.

«Насилие, спровоцированное и совершенное «Антифа» и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и будет рассматриваться соответствующим образом», - сказал Барр.

Помимо сомнительной законности намерений Трампа, любые попытки обуздать сторонников «антифа» столкнутся с простыми логистическими препятствиями — неизвестно, с чего начать. Многие антифашистские группы не связывает ничего друг с другом, кроме противостояния «фашистам», к которым одинаково могут отнести как Республиканскую партию, так и группы вроде ИГИЛ*. Одни антифа концентрируются на защите коренных народов, другие на экологии, третьи на ЛГБТ.

Кроме того, по мнению экспертов по правовым вопросам, переход от преследования некоторых антифашистов в подстрекательстве к насилию до объявления неорганизованного движения угрозой "внутреннего террора" является длительным. Для этого потребуется координация между несколькими федеральными агентствами, а Трампу не хватает юридических полномочий.

«Терроризм - это по сути политический ярлык, которым легко злоупотреблять», - сказала директор проекта национальной безопасности ACLU Хина Шамси.

Мэри Мак-Корд, бывший высокопоставленный чиновник Министерства юстиции, говорит: «В настоящее время не существует никаких юридических полномочий для определения внутренних организаций в качестве террористических».

Проще говоря, в США вообще не существует внутреннего терроризма, это противоречит самому определению террористической организации в США. Это многие не нравится, потому что на практике создает впечатление, что террористы это всегда мусульмане, ведь иностранные террористические организации это чаще всего группы вроде Аль-Каиды и ИГИЛ*. В то же время акты ультраправого насилия, вроде расстрела синагоги в Питтсбурге или афроамериканской церкви в Чарльстоне, не признаются актами терроризма, хотя их исполнители сурово наказываются.

Но перенесемся на минутку от сугубо внутренних американских дел к мусульманскому Ближнему Востоку. Пожалуй нигде решение Трампа не вызвало такого восторга, как в Турции. Ведь не секрет, что западные антифашисты не только открыто солидаризировались с Рабочей партией Курдистана (РПК) и ее сирийских филиалом ОНС (YPG), но и многие добровольцы участвовали в боях в Сирии и Ирак, став героями западной прессы и соцсетей.

Фотографиями, на которых бойцы YPG разворачивают флаги антифа, забит интернет. Логичный вопрос, который турки задают сейчас Трампу, звучит так — ок, мистер Трамп, а что на счет вот этих антифа? Как быть с теми антифа, которые на американские деньги и американским оружием воюют уже несколько лет в Сирии и Ираке, а то и в Турции?

Турецкое государственное СМИ TRT опубликовало статью под названием «Антифа: обученные террористической РПК в Сирии, могут оказаться вне закона в США».

Другой журналист TRT прямо спросил Трампа в его твиттере, почему США поддерживают YPG, учитывая очевидную связь с антифа. Он прикрепил фотографию боевиков YPG, державших флаг антифа.

Обозреватель турецкой проправительственной газеты Daily Sabah процитировала Трампа в Твиттере, сказав, что «следующим должна быть YPG».

Вопрос на самом деле серьезный, это заметно хотя бы по тому, как про-РПК активисты, журналисты и эксперты немедленно начали кампанию по отделению YPG от западных антифа.

Сейчас много пишут про то, что в рядах YPG действительно сражались антифа, но их связи не такие сильные, как думают в Турции. Моллой, бывший британский солдат из Ирландии, который сражался на стороне YPG в 2015-2016, говорит, что среди иностранцев, которые присоединились к YPG, было множество различных идеологий.

«Почти половина всех международных добровольцев, убитых в Рожаве, были неполитическими и придерживались самых разных убеждений», - сказал он. «Первоначально левые были меньшинством среди международных добровольцев YPG». Правда, Моллой признал, что с 2016 года число левых добровольцев значительно увеличилось.

Цитируют также американского добровольца по имени Пол, который отказался называть свою фамилию. Он говорит, что лично видел около 20 западных антифашистов, но подчеркивает, что они были меньшинством. При этом он не относит к ним такие группы как турецкие коммунисты, которых он обучал, хотя те наверняка себя считают тоже антифашистами.

Пол согласился с Моллоем, что со временем к YPG присоединилось больше западных левых, и добавил, что сторонники антифа и других группы имеют свои подразделения в YPG, но он отрицает мнение, будто между YPG и антифа существует какой-либо формальный альянс.

«Нет никакой реальной связи», - сказал он. «Подразделения антифа вербовали только своих. Это не означает, что YPG имеет какие-либо официальные отношения с антифа».

Голландский журналист Владимир ван Вильгенбург, давний пропагандист РПК и соавтор недавно опубликованной книги «Курды Северной Сирии», сравнил принятие YPG иностранцев с различными идеологическими убеждениями к международным бригадам во время гражданской войны в Испании.

«YPG изначально сравнивала ситуацию с гражданской войной в Испании, когда антифашисты приезжали в Испанию», - сказал он Al-Monitor. «Были некоторые анархисты из европейских стран и США, но там были и либералы, и правые, и все люди».

На самом деле фактологически все эти люди могут быть правы. Члены аморфных антифашистских движений, состоящих из политизированных хипстеров больших западных городов, действительно могут составлять меньшинство среди общей массы добровольцев в YPG. И вряд ли действительно такой мощной организации как РПК нужен формальный альянс с группами вроде «Роуз Сити Антифа» в Портленде. Особенно когда у них есть такой альянс с организациями вроде «Министерство обороны США» в Вашингтоне.

Но попытка связать антифа с YPG не более абсурдна, чем попытка Трампа повесить на антифа нынешнее американское восстание. Трамп обвиняет в бунте радикальных левых вообще, а именно такими радикальными левыми и являются те самые силы, с которыми американцы союзничают уже не один год. Проблемы с определением существуют и тогда, когда речь идет об аморфных условно исламистских политических движениях, будь-то «братья-мусульмане» или «ваххабиты», но кого это интересует? Явно не тех же левацких сторонников РПК, для которых нет никаких проблем смешать в одну кучу Абу Бакра аль-Багдади и Реджепа Эрдогана, ИГИЛ, ХАМАС, Талибан* и турецкую Партию справедливости и развития.

Идеологическая связь между борцами с «турецким исламо-фашизмом», вдохновленными работами нью-йоркского радикального идеолога Мюррея Букчина, и леваками в США очевидна. И те и другие прямо говорят, что сражаются против патриархии, капитализма, национализма, сексизма и мракобесия. И те и другие поднимают на свои знамена права женщин (как они их понимают), всевозможных меньшинств и антикапитализм. И те и другие готовы к насилию и погромам.

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