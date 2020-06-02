Африн: в результате взрыва автомобиля ранены пять человек

В понедельник по меньшей мере пять мирных жителей получили ранения в результате взрыва автомобильной бомбы в Африне на северо-западе Сирии.

Заминированное транспортное средство взорвалось в районе Джиндире в Африне, причинив значительный материальный ущерб.

Хотя ни одна конкретная группа не взяла на себя ответственность, местные силы безопасности оценивают возможность нападения со стороны террористической группы РПК - YPG / PKK.

YPG / PKK часто использовала автомобильные бомбы для нападения на мирных жителей в Африне, а также в других частях Сирии и Турции, особенно в районах вблизи Сирии или Ирака.

В ходе своей более чем 30-летней террористической кампании против Турции РПК, включенная в список террористических организаций Турции, США и ЕС, несет ответственность за гибель 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев. YPG же является сирийским отделением РПК.

В январе 2018 года Турция начала крупное военное наступление - операцию «Оливковая ветвь» - с заявленной целью очистить Африн от боевиков YPG / PKK.

Африн был освобожден 18 марта 2018 года, на 58 день операции.