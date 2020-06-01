Туркменистан будет бороться с коронавирусом...в Афганистане

Как известно, Туркменистан остается одной из последних стран мира, в которых официально не выявлен новый коронавирус. В Туркменистане его попросту запретили, ну а если Аркадаг (как называют президента страны Бердымухамедова), что-то запрещает, то этого в стране уже быть не может. Но это не значит, что Туркменистан не может помочь соседям, страдающим от эпидемии.

Как сообщает «Хроника Туркменистана» 27 мая состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Афганистана Ашрафом Гани. Президенты обсудили строительство ТАПИ и ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Бердымухамедов также поддержал предложение Гани провести в формате видеоконференции трехстороннюю встречу между президентами Туркменистана, Афганистана и Азербайджана для обсуждения «эффективности транспортного коридора Ляпис Лазули».

Затрагивая тему борьбы с коронавирусом, Бердымухамедов заявил, что Туркменистан в качестве гуманитарной помощи готов построить на приграничных железнодорожных станциях и КПП на территории Афганистана терминалы для дезинфекции железнодорожного транспорта и грузов, а также обеспечить эти объекты необходимым оборудованием. Аналогичные тоннели, по словам Бердымухамедова, возведены в Туркменистане.

Также сообщается, что «Туркменистан за счет собственных средств строит в приграничных районах Афганистана объекты медицинского и образовательного назначения».

Между тем на сайте президента Афганистана сообщается, что Бердымухамедов предложил за счет Туркменистана построить в приграничных торговых портах Тургунди и Андхой два центра тестирования на коронавирус, а также дезинфицировать все проходящие через порты автомашины и грузы.

В общем, Туркменистан тоже пытается играть в медицинскую «мягкую силу», как Китай, Россия и другие державы. Пожалуй, у проекта йеменских хуситов появился серьезный конкурент.