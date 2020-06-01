"Лекарство от коронавируса придет из Йемена": хуситы работают над вакциной

Йеменские повстанцы-хуситы сообщили, что работают над созданием вакцины от нового коронавируса, который уже заразил и убил большое количество людей в раздираемой войной стране.

В беседе с медицинскими работниками и государственными чиновниками хуситский министр здравоохранения Таха Аль-Мутаваккиль заявил, что они продвинулись в «многообещающем» исследовании, которое вскоре будет использовано для создания столь ожидаемой вакцины.

«Даст Бог, благодаря возможностям наших врачей, фармацевтов и коллег по лабораториям мы проводим обширные исследования, и короно [-вирусное] лекарство придет из Йемена», - сказал Аль-Мутаваккиль во время встречи в столице мятежников Сана.

«Обширные и многообещающие исследования - и я подчеркиваю слово «многообещающие», - сказал министр здравоохранения.

«Лекарство появится в Йемене», - добавил он, и его встретили аплодисментами несколько присутствующих министров и работников здравоохранения, согласно опубликованному в интернете ролику.

Организация Объединенных Наций заявляет, что Covid-19, вероятно, уже распространился по большей части Йемена, который и без того уже испытывал наихудший гуманитарный кризис в мире из-за войны, конца которой просто не видно .

Официально от нового коронавируса в Йемене умерло 50 человек, и в 10 из 22 мухафаз страны было зарегистрировано заражение. Тем не менее, по всей стране были отмечены тысячи смертей, а местные журналисты, активисты и пользователи социальных сетей подтверждают, что симптомы, напоминающие коронавирус, испытывает все больше йеменцев.

Считается, что абсолютно все воюющие стороны в Йемене, включая хуситов, занижают число зараженных и умерших. В Адене на прошлой неделе «Врачи без границ» заявили, что «в прошедшую неделю за день в городе умирало до 80 человек в день, хотя до этого нормой было 10 человек».

В четверг глава гуманитарного отдела ООН настоятельно призвал выделить 2,4 миллиарда долларов, чтобы помочь миллионам людей в Йемене справиться с конфликтом и коронавирусом, заявив, что программы уже сокращаются, а ситуация "вызывает тревогу".

Как в этой ситуации хуситы собираются создавать вакцину, которую ждет весь мир — остается тайной.