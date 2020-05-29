Страх и ненависть в путинской России

На этой неделе целым рядом исследований были зафиксированы серьезные сдвиги в настрояниях россиян, начавшие происходить или точнее значительно ускорившиеся в 2020 году под влиянием чрезвычайных обстоятельств.

"Росбалт" опубликовал данные свежего исследования российских социологов, которые пришли к следующим выводам: "Массовое сознание россиян переживает серьезные перемены: растет агрессия к власти, почти исчез запрос на «сильную руку», граждане все чаще требуют соблюдения их прав".

Эти выводы согласуются с данными закрытых соцопросов, которые со слов источников, близких к ФСО (Федеральной Службе Охране) опубликовали политологические телеграм-каналы, специализирующиеся на околокремлевских инсайдах. Согласно им, в середине мая спецслужбы зафиксировали падение рейтинга Владимира Путина до 15% и рост недовольства проводимой им политики до 75% россиян в целом и 90% среди молодежи.

При этом политолог Александр Кынев, специализирующийся на региональных политических процессах, считает, что 15% поддержки Путина это на данный момент максимальная цифра. По его мнению, реально его рейтинг находится в диапазоне 7-15% и в российском правящем классе об этом знают. Иначе говоря, Путин сегодня популярен менее, чем когда бы то ни было за все время своего правления.

Видимо, с этим связано решение Кремля провести 24 июня парад победы, отмененный 9 мая. Но, похоже, сами его инициаторы не верят в то, что это серьезно поправит положение, о чем свидетельствует новая волна репрессий, обрушившихся на гражданское общество.

На этой неделе мы уже писали о преследованиях национальных активистов и движений в "национальных регионах" РФ (https://golosislama.com/news.php?id=38654), однако, вчера в очередной раз было продемонстрировано, что в путинской России бесправны все народы.

Так, 15 суток получил за одиночный пикет журналист Илья Азар, а когда в его поддержку собрались журналисты и другие неравнодушные граждане, арестовали уже и их. В частности, за решетку были брошены журналист и правозащитник Сергей Смирнов, журналист Татьяна Фельгенгауэр, аварская писательница Алиса Ганиева. К слову, надо напомнить, что арестованный Илья Азар помимо прочего активно участвовал в кампании в поддержку дагестанского журналиста и исламского просветителя Абдулмумина Гаджиева.

Но еще более шокирующей, хотя и не неожиданной стала новость о смерти правозащитника Сергея Мохнаткина, которого на протяжении многих лет методично и садистски убивала репрессивная система за его ожесточенное и бескомпромиссное сопротивление им. Сергей Мохнаткин отбивал от полицейских участников протестных акций, был дважды осужден, его неоднократно избивали силовики, а в последний раз ему перебили позвоночник, после чего он уже не мог ходить и был помещен в больницу, фактически умирать.

Долгие годы судьба таких как он - правозащитников, журналистов и т.д. была не особо интересна большинству россиян, которые были очарованы Путиным как символом подъема экономики (на нефтедолларах), "вставании с колен", "крымнаша" и т.д., что и позволяло расправляться с немногими несогласными, до которых мало кому было дело.

Сейчас власть по-прежнему продолжает эти расправы, а местами и усиливает их. Однако сегодня уже изменился их фон. Все больше и больше простых россиян начинают осознавать, что на месте Мохнаткина, Политковской, Орхана Джемаля и других "штучных" жертв политического террора может оказаться любой - в регионах и Москве, нерусский и русский, консервативный мусульманин или прогрессивный либерал.

А это значит, что российское общество начинает избавляться от стокгольмского синдрома поддержки своих палачей и понимать, что единственный способ освободиться - это избавиться от них.